Rinviata Feyenoord-Venlo | partita abbandonata | ecco il motivo

(Di domenica 4 novembre 2018)– Non si è completata la gara valida per il campionato olandese tra. Il? Tutta colpa delle luci dello stadio De Kuip, che poco dopo il fischio d'inizio, fissato per le 16.45, sono scoppiate ed hanno smesso di funzionare, inevitabile il rinvio della. Immediato l'intervento dei tecnici che però non sono riusciti a risolvere il problema.