Rigore alla Fiorentina | il sarcasmo social della Roma

Calcio - Norik Avdalyan del Rubin Kazan tira un Rigore alla Holly e Benji : Norik Avdalyan , 22enne del Rubin Kazan , nel match vinto per 4 a 0 contro il Cheboksary, campionato National Student Football League di Russia,, ha calciato un rigore con un'acrobazia pazzesca, ...

Fiorentina-Atalanta - che fine ha fatto il VAR? Rigore assurdo assegnato alla Viola - ma Chiesa cade da solo [VIDEO] : Incredibile Rigore assegnato durante Fiorentina-Atalanta: Chiesa cade in area, ma Toloi non lo tocca nemmeno. Dov’è finito il VAR? Episodio incredibile accaduto nel corso di Fiorentina-Atalanta. A metà del secondo tempo, Federico Chiesa si procura un calcio di Rigore apparso, già in diretta, alquanto dubbio. Il calciatore della Fiorentina, inciampa sul terreno, perde l’equilibrio e cade in area. Toloi, alle sue spalle, fa di ...

Pioli - Rigore? Dalla panchina non capivo : ANSA, - FIRENZE, 26 SET - "Dalla panchina non mi sono reso conto del rigore: ho visto il pallone partire dal piede di Candreva senza che cambiasse traiettoria. L'azione è proseguita e poi ho veduto i ...

L'Inter non si ferma più : Icardi su Rigore e D'Ambrosio - 2-1 alla Fiorentina di super Chiesa : L' Inter continua la sua striscia positiva e batte 2-1 la Fiorentina a San Siro nell'anticipo del sesto turno di Serie A. Dopo la vittoria in Champions League contro il Tottenham e quella di Genova ...

Champions League 2019 - Valencia-Juventus 0-2 : vittoria di lusso al Mestalla! Doppietta di Pjanic su Rigore - espulso Cristiano Ronaldo : La Juventus ha realizzato una vera e propria impresa nella prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio sconfiggendo il Valencia a domicilio con un rotondo 2-0. Preziosissimo colpaccio in trasferta dei bianconeri che conquistano un successo fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale, strappando tre punti di lusso grazie a una prestazione di grande cuore con la quale hanno annichilito gli spagnoli. Il successo è ...