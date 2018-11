Renzi risponde a Salvini

Fiorentina-Roma 1-1 Highlights - il VIDEO e i gol della partita. Al rigore di Veretout risponde FloRenzi nel finale : Si è concluso sul punteggio di 1-1 l’anticipo tra Fiorentina e Roma, valido per l’undicesima giornata di Serie A 2018-2019. Un calcio di rigore di Veretout, assegnato per atterramento di Olsen su Simeone, porta in vantaggio i padroni di casa nel primo tempo; nel finale di partita, però, è Florenzi a sistemare almeno una parte delle cose in casa giallorossa, con un sinistro al volo che gela il Franchi. Di seguito le Highlights ...

Notizie spread ultima ora - diffeRenziale btp bund oggi : 312.30 punti base all'apertura. Bagnai risponde a Fazio : Attesa per l'incontro tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici. Aggiornamenti 19 ottobre: Le tensioni politiche , e con l'Europa, ...

Travaglio risponde a Renzi : “Noi abbiamo detto verità - Se le balle fossero reato - lui sarebbe all’ergastolo” : Travaglio si difende e risponde al tweet di Matteo Renzi, poi parla della bocciatura della Manovra “Noi abbiamo scritto la verità, i giudici civili ci hanno dato torto. Ricorreremo in appello e cercheremo di farci ridare questi soldi. Se le balle, poi, fossero reato, Renzi sarebbe all’ergastolo, quindi starei tranquillo al posto suo. Noi balle non le abbiamo mai raccontate”. Così a Dimartedì (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco ...

Renzi risponde così a chi lo attacca in diretta Facebook : “Trovati un buon avvocato. Prendiamogli nome e cognome” : Durante la diretta Facebook da Palazzo Giustiniani, Matteo Renzi è stato attaccato da un utente di cui il senatore dem ha letto il commento: “Parlaci dei soldi ai terremotati che hai fatto sparire, ladro”. “Bene – ha commentato Renzi – preparati un buon avvocato“. L'articolo Renzi risponde così a chi lo attacca in diretta Facebook: “Trovati un buon avvocato. Prendiamogli nome e cognome” proviene da ...