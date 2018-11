Reddito di cittadinanza e prescrizione | due fronti dividono M5s-Lega

Pensioni e Manovra 2019 - Di Maio : 'Decreto Q100 e Reddito di cittadinanza a Natale' : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 3 novembre 2018 vedono arrivare nuove dichiarazioni del Governo in merito ad un apposito decreto per quota 100 e Reddito di cittadinanza [VIDEO] entro il prossimo Natale. Nel frattempo dall'opposizione si mettono in evidenza le contraddizioni delle diverse versioni che si sono succedute al riguardo nell'arco delle scorse settimane, oltre alla mancanza di informazioni dettagliate in merito ai ...

Manovra - Reddito di cittadinanza a rischio flop : rischio trappola o rischio flop. Il destino del reddito di cittadinanza di matrice grillina oscilla, secondo addetti ai lavori ed esperti del settore che operano nelle stesse strutture del ministero ...

Manovra - Siri : il Reddito di cittadinanza cambi - così crea fratture : "Non c'è un problema" nel governo sul reddito di cittadinanza, "ma la cornice della misura va ancora definita". Lo ha detto il sottosegretario Armando Siri , Lega, , aggiungendo: "Non vedo perché non ...

Reddito di Cittadinanza - Giorgetti : 'Ha complicazioni attuative non indifferenti' : Il Governo e il Vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico non mollano. Per Luigi Di Maio e Giuseppe Conte il Reddito di Cittadinanza [VIDEO] entrera' in vigore anche se, probabilmente, come per l'altra riforma cardine di questo esecutivo, la flat tax, sara' necessario predisporre un decreto ad hoc. Ma le certezze, all'interno della maggioranza M5S - Lega, non sono poi più così granitiche. Infatti, comincia a prevalere una ...

Reddito di cittadinanza - Lega insiste : "Così crea fratture nel Paese" : Il Reddito di cittadinanza continua ad agitare le acque del governo. Dopo le parole del sottosegretario Giancarlo Giorgetti che ha messo in dubbio l'efficacia del provvedimento e le repliche di Conte e Di Maio che hanno sottolineato a loro dire l'utilità del provvedimento, arrivano le parole di un altro sottosegretario della Lega ad accendere gli animi tra i gialloverdi. Armando Siri, sottosegretario alle Infrastrutture, afferma ai microfoni del ...

Reddito di cittadinanza e prescrizione : due nuovi fronti dividono M5s e Lega : Siri: "Dirottare la dotazione dalle famiglie alle aziende, rischio spaccatura Nord-Sud". Bongiorno: "Lo stop alla prescrizione sarebbe una bomba sui processi". La replica di Bonafede

Reddito di cittadinanza - Forza Italia prepara denuncia contro Conte e Tria per truffa e tentata estorsione : ... se vi sono gli estremi e i giusti profili giuridici per denunciare il Governo e in particolare il Presidente del Consiglio Conte, il Ministro dell'Economia Tria e il Ministro del Lavoro e dello ...

Tensione alle stelle tra M5s e Lega - crescono i dissensi su Reddito di cittadinanza e prescrizione : Dopo la polemica sulle parole del sottosegretario Giorgetti in merito al reddito di cittadinanza, si levano altri due fronti di Tensione tra le forze politiche al governo. Il primo riguarda ancora il ...

Reddito di cittadinanza - Siri - Lega - : vada alle imprese non alle persone : 'Ho proposto che la dotazione , del Reddito di cittadinanza ndr, anziché andare direttamente ai vari beneficiari vada a imprese e aziende che si facciano carico di formarle'. È quanto ha affermato in ...

'Il Reddito di cittadinanza crea una frattura Nord-Sud' - lo dice Siri - : Roma, 3 nov., askanews, - Sul reddito di cittadinanza il contratto di governo va rispettato e 'non c'è un problema nel governo su questo' ma 'è evidente' che col provvedimento 'così come viene ...

Reddito di cittadinanza - 18 mesi raddoppiabili. Tensione Lega-M5S : Per il Reddito di cittadinanza spuntano una sorta di “tagliando” a metà percorso per la verifica dei requisiti e un incentivo per le agenzie private, sempre legato alla ricollocazione del disoccupato. Giorgetti: «Complicazioni attuative». Di Maio: «Decreto a Natale». Conte media...

Manovra leghista di disturbo sul Reddito di cittadinanza. Armando Siri : "Vada a imprese che formano i lavoratori" : Nuova Manovra di disturbo della Lega sul reddito di cittadinanza. "Non c'è un problema" tra Lega e M5S "ma il provvedimento deve essere ancora costruito" ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Armando Siri al Gr1 Rai. "Io ho proposto che la dotazione finanziaria invece di andare ai beneficiari possa andare alle imprese o alle aziende che si prendono in carico le persone per formarle", ha osservato."Non vedo ...

Manovra - scintille sul Reddito di cittadinanza e la quota 100. Giorgetti frena - scontro con Di Maio : All'ombra del reddito di cittadinanza, riesplode lo scontro nel governo. Vengono allo scoperto le tensioni sulla Manovra, per la necessità di ridurre il deficit e il conseguente rischio di...