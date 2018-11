Raggi nel suo labirinto

Notte di piogge ma senza particolari problemi sulla nostra provincia : nell'entroterra Raggiunti i 120 millimetri - tutti i dati - : Da 13 ore e fino alle 16 di oggi la nostra provincia è in stato di allerta meteo 'arancione' ma, da è da poco spuntato il sereno anche se nella Notte le piogge hanno colpito tutto l'imperiese, senza ...

Calcio - nel recupero della prima giornata il Milan sconfigge in extremis il Genoa e Raggiunge la Lazio al quarto posto. Romagnoli protagonista in negativo e positivo della partita : Il Milan festeggia la notte di Halloween con tre punti fondamentali per la lotta ad un posto in Champions League. Dopo aver sconfitto la Sampdoria domenica 28 ottobre, perde nel San Siro rossonero anche l’altro club genovese, il Genoa, per 2-1, nel recupero di una gara prevista per la prima giornata e successivamente rimandata per solidarietà nei confronti delle vittime della caduta del Ponte Morandi. Vantaggio lampo del Milan per 2-1 con la ...

Energia eolica : Vestas Raggiunge 4 GW di capacità installata in Italia e compie 20 anni di attività nel Paese : Il futuro dell’Energia eolica in Italia è di certo promettente: è quanto è emerso dall’incontro “20 anni di Energia eolica in Italia: cosa ci aspetta?“, tenutosi a Roma per iniziativa del leader dell’Energia eolica Vestas, azienda globale danese che festeggia 20 anni di attività in Italia. Nel corso del dibattito, è risultato che innovazione tecnologica e strumenti digitali saranno i principali driver che ...

Il marito spulcia nell'armadio di Virginia Raggi per smentire la storia della borsa Hermes : Roma, 31 ott., askanews, - 'Grande Andrea, smontiamo le fake news'. Così il portavoce capitolino facente funzioni del M5S dà voce, ripostandolo sulla sua pagina istituzionale di Fb, a un singolare ...

Romadicebasta, sit-in in Campidoglio contro il degrado. Ultime notizie, nel mirino il sindaco Virginia Raggi: presente Carlo Calenda, "stanchi della gestione"

Allerta meteo Lombardia : piogge nel Milanese - attivato il monitoRaggio del fiume Seveso : Dalle ore 12 di domani, sabato 27 ottobre, il centro previsionale meteo della Regione Lombardia prevede un’intensificazione delle piogge sul bacino di Milano. A partire dalla stessa ora, sarà quindi attivato il Coc (Centro Operativo Comunale) presso il centro della Protezione Civile di via Drago al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza che scatta in caso di necessità. Sarà effettuato il monitoraggio costante dei livelli ...

Raggi a processo e tema sicurezza : Salvini sogna di avere il sindaco di Roma già nel 2019 : Ci sono momenti in cui i fatti di cronaca e le vicende giudiziarie, un po' curiosamente si vanno a intersecare al punto di poter produrre anche delle conseguenze politiche. E quello che sta accadendo a Roma in questi giorni pare poter andare in questa direzione. Sul piano della cronaca è sulle prime pagine di tutti i giornali la tragica vicenda della violenza e omicidio di Desirée Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina ritrovata morta in ...

Tour de France 2019 - il percorso e le 21 tappe ai Raggi X. Tourmalet e Galibier decisivi nella lotta per la maglia gialla : È stato presentato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle partirà sabato 6 luglio dalla capitale del Belgio, Bruxelles, per concludersi domenica 28 con la classica passerella finale sui Campi Elisi di Parigi. Saranno solo due le cronometro, per un totale di 54 km contro il tempo, mentre ci attendono cinque spettacolari arrivi in salita, tra cui spiccano quelli a La Planche des Belles Filles e sul ...

"Marra eseguì una mia direttiva nella nomina del fratello". Raggi interrogata nel processo in cui è imputata per falso : "nella nomina di Renato Marra, il fratello Raffaele non ha avuto alcun potere decisionale. Si è limitato ad eseguire una mia direttiva nell'ambito della procedura di interpello per i nuovi dirigenti. Il suo fu un ruolo compilativo". Lo ha detto la sindaca Virginia Raggi nel corso dell'interrogatorio nel processo che la vede imputata per falso.È iniziato alle 9.30 nel tribunale di Roma l'interrogatorio in aula della sindaca Virginia ...

Strada Parchi : Toninelli - aspettiamo esiti monitoRaggio : Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "Interessante il servizio de 'Le Iene' sulla gestione delle autostrade A24-A25. Abbiamo fatto bene a preoccuparci, fino a spingere il concessionario a limitare il traffico. Ora aspettiamo gli esiti del monitoraggio da noi richiesto a Strada dei Parchi, mentre abbiamo sblo

Putin ha ringraziato la Raggi per l'aiuto alle vittime dell'incidente nella stazione della metro : "Vorrei trasmettere la mia gratitudine alla sindaca di Roma per l'assistenza fornita ai tifosi russi coinvolti nell'incidente in metropolitana e anche al personale medico che ha prestato soccorso" ha detto il presidente russo Vladimir Putin, incontrando a Mosca il premier Giuseppe Conte, il quale si è detto "molto dispiaciuto" per l'incidente di ieri, che a suo dire "poteva avere conseguenze ...

Ancelotti torna nella sua Parigi : "Ci vuole coRaggio" : La Parigi di Carletto è un ricordo dolce-amaro. Un anno fa di questi tempi si consumava il suo esonero dal Bayern: fatale fu il netto 0-3 al Parco dei Principi. Subito le differenze: 'Avevo la fiducia ...

Nel 2019 dopo la condanna della Raggi - Salvini pronto a prendersi Roma : Matteo Salvini punta a fare lo scacco matto. Sta logorando i grillini, sta mettendo in evidenza le grosse lacune stellate.

Call of Duty Black Ops 4 : Per Raggiungere il livello 200 nel Mercato Nero dovremo giocare moltissimo : Per essere al top in Call of Duty: Black Ops 4 saranno necessarie molte ore di gioco. Per la precisione 7 ore al giorno, tutto questo per poter raggiungere il livello 200 all'interno del Mercato Nero.Il Mercato Nero farà infatti ritorno in Black Ops 4, riporta Comicbook,e raggiungere il livello massimo non sarà per nulla facile. Il tempo necessario è stato calcolato da un utente Reddit: "Il tempo necessario per salire di livello è esagerato. Non ...