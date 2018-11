Primo video gameplay per Diablo Immortal | ma grosse polemiche dai fan

Coming out nel cast di Grey’s Anatomy dopo il Primo bacio gay tra medici (video) : “Sono omosessuale - non siamo soli” : Un nuovo Coming nel cast di Grey's Anatomy è arrivato subito dopo la messa in onda dell'episodio 15xo6, in cui il dottor Nico Kim (Alex Landi) e la matricola Levi Schmitt (Jake Borelli), detto Occhiali, si sono baciati per la prima volta in un ascensore dell'ospedale. Non si tratta solo del primo bacio per la nuova potenziale coppia, ma del primo in assoluto tra due medici maschi nella serie tv, che finora aveva affrontato le tematiche LGBT ...

Testo e video di Niente in cambio dei Cor Veleno feat. Giuliano dei Negramaro e Roy Paci nel ricordo di Primo Brown : Niente in cambio dei Cor Veleno feat. Giuliano dei Negramaro e Roy Paci ha debuttato in radio e su Youtube col video ufficiale venerdì 2 novembre. Si tratta del nuovo singolo del gruppo composto da Squarta e i rapper Primo (venuto a mancare quasi tre anni fa) e Grandi Numeri, considerato una delle realtà più interessanti e di qualità della scena rap nostrana degli ultimi vent'anni per l'intensità dei testi e la scelta di temi certamente molto ...

Chiara Galiazzo : il Primo videoclip che ricorda di aver visto è uno dei simboli del girl power : "If you wanna be my lover you gotta get with my friends" ti dice qualcosa? The post Chiara Galiazzo: il primo videoclip che ricorda di aver visto è uno dei simboli del girl power appeared first on News Mtv Italia.

In azione il Primo smartphone pieghevole al mondo (video) : lancio oggi 31 ottobre : Il primo smartphone pieghevole è realtà oggi 31 ottobre. Niente più concept avveniristici ma una primo produttore cinese ha lanciato il primo device al mondo con display flessibile. Questo è già in azione nella video anteprima al termine di questo articolo che ne svela il funzionamento ben diverso dai comuni smartphone che abbiamo imparato a conoscere. Non è Samsung, né Huawei, né tanto meno LG o di qualsiasi altro produttore Android a ...

Il Primo video gameplay del remake di MediEvil verrà mostrato oggi pomeriggio : ecco l'ora esatta : Come promesso alcuni giorni fa, Sony ha preparato una sorpresa davvero graditissima per questo Halloween: il ritorno di Sir Daniel Fortesque.L'attesissimo e ancora avvolto nel mistero ritorno di MediEvil si mostrerà per la prima volta nella giornata di oggi all'interno di un filmato che mostrerà il gameplay e che per questo motivo non può che attirare l'attenzione di tutti i fan di questo storico titolo e del suo iconico protagonista. In ...

Alessio Bernabei : il Primo videoclip che ricorda di aver visto è decisamente a tema Halloween! : Uno dei più belli degli anni Novanta The post Alessio Bernabei: il primo videoclip che ricorda di aver visto è decisamente a tema Halloween! appeared first on News Mtv Italia.

Lazio-Inter 0-2 - diretta LIVE in tempo reale : finisce il Primo tempo – i video del gol : 45′ finisce il primo tempo del match dell’Olimpico 40′ GOL DELL’INTER, 0-2 BROZOVIC. Su sviluppo di angolo controllo e tiro secco di Brozovic, Strakosha non ci arriva 39′ Strakosha salva in angolo su Vecino 38′ Nubifragio sull’Olimpico 37′ Tiro a giro di Milinkovic-Savic, palla alta di poco 34′ Colpo di testa di Vecino in area […] L'articolo Lazio-Inter 0-2, diretta LIVE in tempo reale: ...

Martina Hamdy sarà eliminata?/ Video - la dura prova del Primo televoto (Grande Fratello Vip) : Martina Hamdy sarà eliminata al Grande Fratello Vip? La meteorina è alla prima prova del televoto visto che fino a questo momento non ci era mai finita. Al pubblico la decisione.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 08:08:00 GMT)

DIRETTA/ Cuneo-Arzachena (risultato live 0-0) streaming video e tv : poche emozioni a fine Primo tempo! : DIRETTA Cuneo-Arzachena, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie C (9^ giornata) in programma domenica 28 ottobre 2018.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 15:09:00 GMT)

Diretta/ Monopoli Catanzaro (risultato live 0-0) streaming video e tv : Primo tempo senza reti! : Diretta Monopoli-Catanzaro, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, nona giornata del girone C(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:24:00 GMT)

Diretta MotoGp/ Streaming video SKY qualifiche live : FP4 - Iannone Primo davanti a Vinales e Valentino Rossi : Diretta MotoGp Streaming video SKY qualifiche e prove libere FP3 e FP4 del Gp Australia 2018 Phillip Island live: cronaca e tempi , oggi, .

Anastasio riscrive C’è Tempo di Ivano Fossati : il video dell’esibizione nel Primo Live Show : Anastasio è uno degli Under Uomini guidati da Mara Maionchi in questa edizione di X Factor 12. Ha ventun anni e viene da Meta di Sorrento. Si è presentato alle audizioni con un suo brano inedito intitolato “La fine del mondo”, con il quale convince tutti e quattro i giudici e con quattro sì arriva ai Bootcamp. Nella seconda fase di selezione, Anastasio ha portato un brano famosissimo di De Gregori, ma rivisitato e riscritto da lui. Si tratta ...

Guendalina Tavassi è Irene Grandi/ Video - dopo la Atzei : si punta al Primo posto? (Tale e Quale Show 2018) : Guendalina Tavassi è una delle rivelazioni di Tale e Quale Show. L’ex gieffina non ha mai studiato canto ma si è rivelata essere una imitatrice in grado di vestire diversi panni.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 10:00:00 GMT)

Alessandra Drusian è Mina / Video - "l'eterna seconda" conquisterà il Primo posto? (Tale e Quale Show 2018) : Nella settima puntata di Tale e Quale Show 2018, Alessandra Drusian veste i panni di Mina. Riuscirà la cantante dei Jalisse a conquistare il suo primo posto?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 09:34:00 GMT)