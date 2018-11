Prima il Samsung Galaxy S10 | poi il Galaxy X | le ultimissime anticipazioni

L'Antitrust multa Apple e Samsung : "Aggiornamenti software per rendere vecchi i loro smartphone". Prima condanna al mondo sulla obsolescenza programmata : Ed è la Prima decisione al mondo che colpisce la 'obsolescenza programmata' per la quale Apple, ad esempio, deve rispondere davanti ai tribunali francesi. Dallo smartphone alla lavatrice: ecco cos'è ...

Arriva la Prima multa al mondo per l’obsolescenza programmata : Apple e Samsung nel mirino : Dopo lunghe indagini, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana ha multato Apple e Samsung per le pratiche scorrette a danno dei consumatori che hanno intrapreso in questi anni. Questa sentenza è la prima leggi di più...

Assaggio di Android Pie per Samsung Galaxy S9 negli USA : Prima beta - interfaccia ridisegnata : Manca sempre meno alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per il Samsung Galaxy S9. Una nuova beta, infatti, ha appena visto la luce, anche se le notizie emerse oggi 24 ottobre in Rete si riferiscono alla versione del device in commercio negli Stati Uniti. L'ultimo bollettino, lo premetto, non evidenzia ulteriori funzioni, ma allo stesso tempo ci dà interessanti indicazioni per quanto concerne la nuova Samsung ...

Samsung Galaxy A7 - 2018 - e Galaxy A9 - 2018 - : la nostra antePrima - foto e video - : Samsung ha presentato quest'oggi il primo quad-camera phone al mondo, Galaxy A9 , 2018, , e con l'occasione abbiamo dato un'occhiata più da vicino anche al suo primo tri-camera phone, ovvero Galaxy A7 , 2018, . Per quanto riguarda il dettaglio tecnico dei due ...

Imperdibili 8 novità per Android 9 Pie sui Samsung Galaxy ma non Prima di gennaio? : Quali saranno le novità specifiche in arrivo con Android 9 Pie sui Samsung Galaxy? A parte le macro funzioni del nuovo update, quali saranno gli specifici cambiamenti introdotti dagli sviluppatori sui dispositivi del brand sudcoreano? Alla domanda ha risposto in parte Samsung Francia e come riportato nella community SamMobile, le feature non saranno affatto poche. Non c'è dubbio sul fatto che alcune soluzioni software a bordo degli attuali ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup A2 : tutti i risultati della Prima giornata : Samsung Volley Cup A2: nella 1^ giornata solo vittorie interne. Nel Girone A LPM Bam al quinto su Roma, partono forte Soverato e Zambelli, Martignacco sorprende Caserta Registra solo vittorie interne la 1^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile. L’esordio dei due gironi porta con sé sette successi delle squadre di casa su altrettanti match. Ne manca uno, quello tra Bartoccini Gioiellerie Perugia e Conad Olimpia ...

Comincia l'era dell'8K : la Prima TV Samsung 8K è prenotabile a "soli" 15 mila dollari : La nuova generazione di console è alle porte e non avete avuto ancora l'occasione di dotarvi di una TV 4K? Ottime notizie per voi provengono allora da Samsung, poiché l'azienda sudcoreana ha appena reso disponibili i preordini per la sua colossale TV 8K Q900 QLED, che può essere acquistata alla modica cifra di 15 mila dollari.La TV condivide con una piccola automobile utilitaria non solo il prezzo ma anche le dimensioni, dato che lo schermo ...

Prima di S10 i Samsung Galaxy P30 e P30 Plus : che smartphone potrà essere? : Potrebbe sorprendere tutti il brand asiatico con i suoi Samsung Galaxy P30 e P30 Plus, dispositivi inaspettati che andrebbero, stando a quanto riportato da 'smartprix', ad anticipare anche quella che pare essere la caratteristica principe del Galaxy S10, vale a dire il lettore di impronta sotto il display (sebbene sfruttando tecnologie ipoteticamente molto diverse tra loro). Secondo le ultime indiscrezioni, Prima ancora della presentazione ...

Record assoluto smartphone Huawei pieghevole e 5G entro l’estate 2019 Prima di Samsung? : Uno smartphone Huawei davvero rivoluzionario non è così distante dal suo lancio: ci riferiamo ad un dispositivo con due feature di punta innovative all'opera insieme, ossia con il supporto al 5G e del tutto pieghevole. Non si tratta di semplici illazioni ma di quanto dichiarato dall'attuale presidente del brand Ken Hu appena intervenuto al World Economic Forum con una lieta novella. Nella costante guerra contro il principale concorrente ...

L’era della tripla fotocamera su Samsung Galaxy è iniziata : perché Prima su Galaxy A7 2018 : Il primo Samsuag Galaxy con sistema a tripla fotocamera principale è realtà: si tratta del nuovissimo Samsung Galaxy A7 2018, fresco di presentazione oggi 20 settembre. Il device porta con se l'assoluta novità per il brand sud-coreano che in molti si sarebbero aspettati magari su un'ammiraglia del calibro del prossimo Samsung Galaxy S10. Così non è stato e la specifica strategia ha pure un suo perché. Partiamo con lo specificare la feature ...

Samsung Internet 9.0 : l’antePrima (file APK) del browser che cambierà con Android Pie 9.0 : Samsung Internet 9.0 è la nuova riprogrammazione del browser web che l’azienda coreana introdurrà sui suoi smartphone Galaxy con l’arrivo di Android Pie e Samsung Experience 10: link download.Il noto browser mobile Samsung Internet è diventato molto spesso un alternativa valida ai più conosciuti browser mobili come Chrome, Firefox, dato che il primo si integra molto bene nel software degli smartphone Galaxy con funzionalità ...

Come sarà la Samsung Experience 10 sui Samsung Galaxy (foto)? Dark mode - nuove schede e gesti nell’antePrima su S9 Plus : La Samsung Experience 10 che si accompagnerà ad Android 9 Pie sui Samsung Galaxy supportati, cambierà sensibilmente proprio l'esperienza d'uso degli utenti? Grazie ad una preziosissima anteprima per il Samsung Galaxy S9 Plus nella sua variante con chip Snapdragon diffusa negli Stati Uniti e resa nota grazie al team di esperti XDA-Developers nelle scorse ore, possiamo dare più di una sbirciatina a quello che ci attende. Partiamo dalla novità ...