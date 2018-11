“Prima di ogni cosa” | Leone si vede in tv nel video assieme a papà Fedez e si scatena così

Fedez dedica al figlio nel nuovo singolo “Prima di ogni cosa” : Da oggi in radio, nei digital store e piattaforme streaming – “Prima di ogni cosa”, il nuovo attesissimo singolo di Fedez, disponibile in presave su Spotify e il preorder su iTunes al seguente link https://smi.lnk.to/PrimaDiogniCosa. “Prima di ogni cosa” è una dolce ninna nanna dove Federico esprime tutto il suo amore per il figlio Leone che crescendo e vivendo le prime esperienze della vita, gli insegna a essere padre per la prima volta e ...