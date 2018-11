Presidente della Crimea esprime desiderio per il popolo ucraino

4 novembre - il Presidente Mattarella all'Altare della Patria : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto questa mattina all'Altare della Patria a Roma una corona d'alloro al sacello del milite ignoto in occasione della ricorrenza del 4 novembre ...

Chieti - lettera con proiettile e minacce in prefettura. Nel mirino anche il senatore D’Alfonso - ex Presidente della Regione : Un proiettile calibro 9 e una lettera con minacce di morte. Questo il contenuto della busta arrivata alla prefettura di Chieti venerdì mattina. I destinatari, secondo quanto riporta il quotidiano Il Centro, sarebbero sei fra politici e rappresentanti abruzzesi. Il messaggio, però, è arrivato con un’anomalia: era infatti indirizzato al “prefetto Ruggiero Borzacchiello”, ma in realtà quello è il nome del questore di Chieti perché ...

Beijing - Li Zhanshu incontra Presidente della Repubblica Dominicana e premier pakistano : Li Zhanshu ha poi detto che l'organizzazione della China International Import Expo , CIIE, mostrerà la determinazione del suo Paese ad allargare ulteriormente l'apertura e a condividere con il mondo ...

WhatsApp : il vicePresidente conferma l'arrivo della pubblicità nel 2019 : Ebbene sì, ora che è arrivata anche la conferma ufficiale, non ci possono più essere dubbi: WhatsApp [VIDEO] inserira' presto annunci pubblicitari. A darne notizia è stato Chris Daniels, il vicepresidente dell'azienda, durante un'intervista rilasciata all'Economic Times. Sì, inseriremo annunci pubblicitari nello Status e questa sara' la modalita' di monetizzazione principale per l’azienda. Queste le parole che il vicepresidente della più ...

Real Madrid - l’ex Presidente Calderon svela un retroscena della trattativa tra Perez e Conte : Ramon Calderon, presidente del Real Madrid tra il 2006 e l’inizio del 2009, è intervenuto ai microfoni di BBC Radio 5 per chiarire le motivazioni dell’improvviso raffreddamento della pista che avrebbe condotto Antonio Conte sulla panchina dei Blancos. Stando alle dichiarazioni di Calderon, la colpa sarebbe dell’ex allenatore della Juventus, che avrebbe scelto la linea dura anche nella fase delle trattative. Calderon ha ...

Come e quando si elegge il Presidente della Repubblica italiana - : La Costituzione stabilisce modalità, requisiti e durata del mandato presidenziale. L'elezione spetta al Parlamento in seduta comune e il Capo dello Stato rimane in carica 7 anni. Per essere scelti, è ...

Perugia - il neo Presidente della provincia si presenta : Ha iniziato giovanissimo a fare politica nelle fila della Federazione Giovanile Socialista e poi sugli scranni di palazzo comunale e quelli della provincia di Perugia dal 2004 al 2009 e poi ancora ...

Giuseppe Paolini è il 20° Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino : Da questo momento sarò il presidente di tutto il territorio e di tutti i sindaci, anche di quelli che, su indicazione politica dei rispettivi partiti, non sono venuti a votare. Ad ogni modo, il ...

Bolt - futuro in nazionale giamaicana? C'è l'apertura del Presidente della Federazione : 'Lo stiamo monitorando' : Non ha ancora esordito in una partita ufficiale, ma c'è già chi parla di una possibile convocazione in nazionale per Usain Bolt . L'ex velocista giamaicano, leggenda dell'atletica grazie ai suoi ...

Maltempo Veneto : il Presidente della Regione Zaia ringrazia Ascotrade e Banca Intesa : “Grazie ai dirigenti di Ascotrade: quando un’azienda è espressione del territorio sa comprendere immediatamente esigenze e problemi dei suoi concittadini”. Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia sottolinea cosi’ la scelta della multiutility di Pieve di Soligo di sospendere il pagamento delle bollette di luce e gas per i clienti nelle zone colpite dall’eccezionale Maltempo che ha colpito il TriVeneto. “La ...

Federico Binatti nuovo Presidente della Provincia di Novara : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Politica > Federico Binatti nuovo ...

Mario Pupillo confermato Presidente della Provincia : Il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, è stato confermato presidente della Provincia di Chieti. Con 44.076 voti, ha vinto il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che ne ha ottenuti 35.357. Resterà in ...

Stati Uniti : Trump contro Presidente della Camera Ryan su cittadinanza per nascita : "Siamo l'unico paese al mondo in cui una persona entra e ha un bambino, e questo è automaticamente un cittadino degli Stati Uniti per 85 anni, con tutti i benefici", ha dichiarato Trump. "È ridicolo. ...

Consiglio Supremo Difesa * Presidente Mattarella : ' La stabilizzazione della Libia resta una priorità per l'Italia e fattore indispensabile ... : Enzo Moavero Milanesi; il Ministro della Difesa, Dott.ssa Elisabetta Trenta; il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Prof. Giovanni Tria; il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Claudio ...