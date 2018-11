Prescrizione | scontro Lega-M5S? Bonafede | ' Andiamo avanti | era dei furbi è finita'

Blastingnews

: Bongiorno: «La prescrizione è una bomba per i processi» Nuovo scontro Lega-M5S - Corriere : Bongiorno: «La prescrizione è una bomba per i processi» Nuovo scontro Lega-M5S - Agenzia_Ansa : Scontro sulla #prescrizione tra Bongiorno-Bonafede - Adnkronos : Scontro sulla prescrizione -

(Di domenica 4 novembre 2018) Il Governo Conte, com'è noto, è animato da due spiriti: quello pentastellato e quello leghista. Due anime profondamente diverse, ma unite da un obiettivo rappresentato dalla messa in atto del così detto contratto. Un accordo che vincola l'esercizio del potere esecutivo ad un accordo programmatico tra i due partiti fino a fine legislatura o almeno questo sperano le due forze politiche. Può, però, accadere che durante il percorso possano tornare VIDEO in auge evidenti differenti vedute che danno sempre l'aria di poter essere la causa scatenante di una possibile crisi. Non mancano, nelle ultime ore, le tensioni relative, ad esempio, all'emendamento sullapresentato al ddl Anticorruzione. Per il ministro Bongiorno bloccare lasarebbe una bomba sul 'Processo' L'idea del Movimento Cinque Stelle, racchiusa nell'emendamento, è quella di bloccare la ...