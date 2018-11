Prescrizione | Salvini | “La riforma va fatta bene” Giorgetti | “Diversa nel contratto” Ma

Prescrizione - 'bomba' nella maggioranza. Salvini e Giorgetti : 'non si fa così' : Per il leader del Carroccio 'cambiare la Prescrizione non si fa con un emendamento così'. Giorgetti aggiunge: 'La Prescrizione? Nel contratto di governo le cose non stanno nei termini proposti dai ...

Tenaglia leghista sulla Prescrizione. Giorgetti su Repubblica - Salvini su CorSera : "Ok Contratto - ma..." : Un'operazione politica per mettere in chiaro che il Contratto di governo si rispetta, ma con tutte le attenzioni del caso. Perché ci sono questioni molto delicate, prime fra tutte quella della giustizia, che devono essere discusse attentamente prima di prendere decisioni. La Lega schiera i big sui principali quotidiani italiani: Matteo Salvini sul Corriere della Sera, Giancarlo Giorgetti su Repubblica. Una manovra a Tenaglia per mettere ...

Salvini : riforma Prescrizione - ma cautela : 10.00 "Quello che firmo io mantengo,gli impegni che prendo li rispetto. La riforma della giustizia e anche della prescrizione sono nel contratto di governo e li faremo.Però, la giustizia è affare delicatissimo:se ci si mette mano,bisogna farlo bene". Lo dice il vicepremier Salvini al "Corriere della sera" sulla polemica per l' emendamento M5s al Dl anticorruzione per sospendere la prescrizione nei processi dopo il primo grado."Io dico ...

Prescrizione - 'bomba' nella maggioranza. Salvini e Giorgetti 'non si fa così' : Per il leader del Carroccio 'cambiare la Prescrizione non si fa con un emendamento così'. Giorgetti aggiunge: 'La Prescrizione? Nel contratto di governo le cose non stanno nei termini proposti dai ...

Salvini : «Prescrizione? Non si riforma così. Il contratto è sacro - ma...» : Il leader della Lega: «Io rispetto gli impegni presi, ma vale per tutto: reddito di cittadinanza, Fornero, analisi sulle grandi opere... Non parlo di manine, ma avevo inserito una norma nel dl fiscale, e il testo finale è uscito in un altro modo...»