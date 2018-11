Prescrizione | il M5S sfida la Lega | “Ritorsione sulla legittima difesa ”  

Reddito di cittadinanza e Prescrizione : due nuovi fronti dividono M5s e Lega : Siri: "Dirottare la dotazione dalle famiglie alle aziende, rischio spaccatura Nord-Sud". Bongiorno: "Lo stop alla prescrizione sarebbe una bomba sui processi". La replica di Bonafede

Prescrizione - botta e risposta Lega-M5S : 17.17 "La sospensione della Prescrizione" al primo grado di giudizio "è una bomba nucleare sul processo.Sono molto preoccupata".Così il ministro della Pubblica amministrazione Bongiorno, sull'emendamento del M5S al ddl anticorruzione. "La bomba atomica che rischia di esplodere è la rabbia dei cittadini di fronte all'impunità", replica il collega della Giustizia Bonafede."Con la nostra riforma della Prescrizione gli unici a dover temere sono i ...

Prescrizione : M5s replica a Bongiorno - nessun passo indietro : nessun passo indietro sullo stop alla Prescrizione dopo il primo grado di giudizio. L'emendamento M5s al ddl Anticorruzione non sarà ritirato. E' questa la linea del Movimento 5 stelle, secondo quanto si apprende da fonti pentastellate qualificate, nonostante le parole contrarie pronunciate dalla ministra della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, che ha ammonito: "Bloccare la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 novembre : Carroccio contro M5S che vuole pene più alte per chi evade - alt alla Prescrizione e trasparenza sui bilanci delle fondazioni : La guerra totale Lega-5 Stelle tocca il reddito di cittadinanza Dura polemica tra Giorgetti e Di Maio e soci: un pezzo del governo (e il Colle) vuole rinviare tutto all’autunno, quota 100 compresa, per avere un deficit 2019 più basso di Marco Palombi Il Ladrometro di Marco Travaglio “In Italia – diceva Ennio Flaiano – l’unica vera rivoluzione sarebbe una legge uguale per tutti”. Bene, quella rivoluzione non è mai stata tanto vicina ...

M5S "blinda" ddl anticorrotti - Prescrizione è in Contratto : Dopo il decreto sicurezza, anche il disegno di legge anticorruzione rischia di trasformarsi in un nuovo campo minato per la maggioranza. Oltre all'emendamento che punta a sospendere la prescrizione in presenza della sentenza di primo grado, scavano un ennesimo solco tra Lega e 5 Stelle anche quelle norme sui partiti e le fondazioni che il Carroccio vorrebbe sopprimere. Delle oltre 300 proposte di modifica presentate al testo, ce ne sono alcune ...

Prescrizione - la Lega con le opposizioni per far slittare il ddl : “Serve più tempo”. Il M5s : “Confronto - ma basta rinvii” : I Cinquestelle rassicurano: quello in corso sulla Prescrizione è un “confronto sereno“. Già dalla mattinata del primo novembre, aggiungono parlando con l’agenzia Ansa, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha sentito per telefono diversi “autorevoli esponenti” della Lega. Un dialogo che – assicurano dal M5s – avrà un esito positivo. Intanto, però, sempre di “confronto” e ...

