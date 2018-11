Prescrizione | Bonafede si scusa con gli avvocati | “Parlando di azzeccagarbugli non volevo

Bonafede : "Riforma della Prescrizione al via con assunzioni record" : "La riforma sulla prescrizione entrerà in vigore con la nuova legge e non sarà retroattiva". Ad assicurarlo, nel corso di un'intervista a La Stampa, è il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che si dà tempo due anni per raccogliere i primi frutti."Non possiamo pensare che un processo passato attraverso spese, indagini e sentenze, si risolva a tarallucci e vino prima del giudizio definitivo. E poi la prescrizione esiste solo in Italia", ...