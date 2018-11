Premier League | i risultati dell' undicesima giornata Sarri vince e fa 11 senza

Premier League : il City travolge il Southampton ed è in testa da solo. Chelsea tris e secondo posto : Alll'Etihad Stadium 6-1 della squadra di Guardiola, i Blues di Sarri replicano piegando 3-1 il Crystal Palace con doppietta di Morata

Pronostico Huddersfield vs Fulham - Premier League 5-11-2018 e Analisi : Premier League 2018-2019, 11^ giornata, Analisi e Pronostico di Huddersfield-Fulham, lunedì 5 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Huddersfield-Fulham, lunedì 5 novembre. La partita del Monday Night che chiuderà l’undicesima giornata di Premier League vedrà incrociarsi l’ultima contro la terzultima, in uno scontro diretto per provare a uscire dalla zona retrocessione. Analisi e Pronostico della partita.Come ...

Premier League - pari tra Arsenal e Liverpool - il Leicester vince e ricorda il presidente scomparso : Anche in Premier League, come in Italia, si è giocato per l'11/a giornata, e i fari erano puntati sul match dell'Emirates Stadium tra Arsenal e Liverpool. È finita 1-1, con tante occasioni ma nessun ...

Premier League - vittoria al fotofinish per il Manchester. Pari tra Arsenal e Liverpool : ROMA - Il Manchester United soffre terribilmente, ma conquista al fotofinish i tre punti in casa della rivelazione Bournemouth , riagguantandola a quota 20 punti in classifica. I Red Devils, o meglio, ...

Premier League - Rashford gol al 92' : lo United vince in rimonta : Un gol a fil di sirena di Rashford regala al Manchester United la vittoria sul campo del Bournemouth nel match dell'undicesima giornata della Premier League. I Red Devils si impongono per 2-1, ...

Premier League - Leicester a Cardiff nel ricordo di Vichai. FOTO : La commozione negli occhi di giocatori e tifosi. Cardiff-Leicester non è una partita come le altre per le Foxes, che con magliette, striscioni e bandiere ricordano il presidente Vichai, morto in ...

Premier League - rimonta e sospiro di sollievo per lo United di Mourinho : Bournemouth sconfitto a fatica dal Manchester United di Josè Mourinho, Rashford trova l’acuto da 3 punti allo scadere Josè Mourinho ha vinto in rimonta contro il Bournemouth. Il suo Manchester United non ha giocato bene, come sempre in questa stagione del resto, ma ha portato a casa tre importantissimi punti dopo essere passato in svantaggio nel primo tempo. Un guizzo di Martial ed il gol a tempo scaduto di Rashford, hanno fatto ...

Premier League - Four Four Two top 10 centrocampisti : il migliore e Keane : Per la rivista Four Four Two il migliore è Roy Keane. Nella speciale classifica sono inclusi anche due giocatori ancora in attività: si tratta di N’Golo Kanté e David Silva.È Roy Keane il miglior centrocampista di tutti i tempi della Premier League. Il prestigioso riconoscimento è arrivato dalla rivista britannica “FourFourTwo”, che ha stilato la classifica dei dieci migliori centrocampisti dalla nascita della ...

Probabili Formazioni Manchester City vs Southampton - Premier League 04-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Southampton, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Assente De Bruyne nei Cityzens; Saints ancora senza AustinLa domenica di Premier League, valevole per l’11^giornata, si apre con la sfida dell’Ethiad Stadium tra i padroni di casa del Manchester City e il SouthamptonCome arrivano City e SouthamptonI Cityzens arrivano da ben 2 vittorie consecutive in campionato, di cui l’ultima ...

Premier League - Mourinho crede nella rimonta dello United : “Saremo tra le prime quattro entro fine anno” : Josè Mourinho è fiducioso sulle possibilità di rimonta del suo Manchester United, attualmente fuori dalla zona che vale un posto in Champions League. “Quando sei fuori dalle primi quattro non penso che si debba parlare di titolo. Quando saremo tra le prime quattro, cosa che credo riusciremo, allora potremo guardare in alto, vedere la distanza e pensare al calendario“. Alla vigilia della gara contro il Bournemouth, lo Special ...

Premier League - Sarri : 'Non mi aspettavo di partire così bene' : TORINO - ' Se mi aspettavo una partenza così buona? A dire il vero no perchè in tutte le mie precedenti esperienze ho avuto problemi per i primi due mesi '. Maurizio Sarri avrebbe firmato per vedere ...

Probabili Formazioni Wolverhampton vs Tottenham - Premier League 03-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Wolverhampton-Tottenham, Premier League 2018/2019, Ore 20.45: Wolves con un cambio; ancora assente Son negli SpursIl sabato valevole per l’11^giornata di Premier League si chiude con il match del Molineaux Stadium tra i padroni di casa del Wolverhampton e il Tottenham.Come arrivano Wolverhampton e Tottenham?I Wolves arrivano da ben due sconfitte consecutive in Premier League. Dopo un’ottima partenza in ...

Probabili Formazioni Arsenal vs Liverpool - Premier League 03-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Arsenal-Liverpool, Premier League 2018/2019, Ore 18.30: Entrambe le squadre con l’11 titolareE’ il big match dell’11^giornata della Premier League quella che sabato mette di fronte all’Emirates Stadium i padroni di casa dell’Arsenal e il Liverpool.Come arrivano Arsenal e Liverpool?I Gunners arrivano da un periodo di forma stupendo, ma nell’ultima giornata di Premier League sono ...

Fratelli Beretta sbarca in Premier League : partnership con l’Everton : Fratelli Beretta sbarca in Premier League. Il gruppo italiano ha infatti siglato una partnership con l'Everton L'articolo Fratelli Beretta sbarca in Premier League: partnership con l’Everton è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.