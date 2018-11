Premier | il Chelsea di Sarri c’è | battuto il Crystal Palace per 3-1 FOTO ...

Premier League : il City travolge il Southampton ed è in testa da solo. Chelsea tris e secondo posto : Alll'Etihad Stadium 6-1 della squadra di Guardiola, i Blues di Sarri replicano piegando 3-1 il Crystal Palace con doppietta di Morata

Premier League - il Chelsea travolge il Burnely e torna a -2 dal Liverpool : Tutto facile per il Chelsea di Maurizio Sarri, che vince 4-0 sul campo del Burnley, nella 10/a giornata della Premier League, riportandosi a -2 dal Liverpool, 26 contro 24 punti,. I 'Blues' sbloccano ...

Probabili Formazioni Burnley vs Chelsea - Premier League 28-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Burnley-Chelsea, Premier League 2018/2019, Ore 14.30: Clarets con l’11 visto la settimana scorsa; nei Blues torna Giroud al centro dell’attaccoLa domenica valevole per la 10^giornata della Premier League si apre con la sfida di Turf Moor tra i padroni di casa del Burnley e il Chelsea.Come arrivano Burnley e Chelsea?I Clarets arrivando da un periodo difficile in Premier League, in quanto non vincono, ...

Premier League - spettacolo a Stamford Bridge : finisce con un pareggio tra Chelsea e Manchester United : Una grande giornata di spettacolo quella andata in scena nella giornata di ieri a Stamford Bridge , dove Chelsea e Manchester United se le sono date di santa ragione, dando vita ad uno scontro ricco ...

Probabili Formazioni Chelsea vs Manchester United - Premier League 20-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Manchester United, Premier League 2018/2019, Ore 13.30: Giroud ancora titolare nei Blues; Sanchez in panchina nei Red Devils?La 9^giornata di Premier League si apre con il big match dello Stamford Bridge tra i padroni di casa del Chelsea e il Manchester United.Come arrivano Chelsea e Manchester?I Blues arrivano a questa sfida dopo essere tornati alla vittoria in Premier League nell’ultimo match contro ...