Politico ucraino propone piano per riprendere la Crimea

Premio Sakharov al regista ucraino Oleg Sentsov. Dall'Ue messaggio Politico a Mosca : L'Unione Europea manda un messaggio politico a Mosca. Il parlamento europeo ha infatti assegnato il Premio Sacharov 2018 al regista ucraino dissidente Oleg Sentsov. Lo ha annunciato in aula a Strasburgo durante la seduta plenaria, il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Il filmmaker dissidente, detenuto in un carcere russo da oltre 4 anni, è stato premiato per il suo "contributo eccezionale alla lotta per i diritti ...