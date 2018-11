Poker Lazio | Spal ko

Lazio-Spal 4-1 - Inzaghi si rialza con un Poker : doppio Immobile - in gol anche Cataldi e Parolo : Lazio-Spal 4-1, cronaca e tabellino La classifica di Serie A

Lazio-Spal 4-1 : Poker biancoceleste e quarto posto : La Lazio stende la Spal all'Olimpico, 4-1, e si conferma quarta. In gol Immobile per due volte, Cataldi e Parolo. Inutile la rete firmata da Antenucci. LEGGI LA CRONACA

Lazio - Inzaghi : 'Il mio Poker a Marsiglia sia una fonte di ispirazione' : ROMA - ' I record esistono per essere battuti, speriamo che sia fonte di ispirazione per i miei ragazzi perché dobbiamo fare una partita importante contro una squadra che ha fatto un mercato faraonico'...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : Lazio di rigore - Pokerissimo Atalanta! Diretta gol live score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite della 9^ giornata in programma oggi, 21 ottobre 2018. Spicca il derby Inter Milan(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Serie A - Udinese-Lazio 1-2 : la Lazio cala il Poker con Acerbi e Correa : UDINE - La Lazio cala il poker e grazie al quarto successo consecutivo, il quinto se si considera l'1-0 rifilato all'Apollon in Europa League , archivia definitivamente le sconfitte delle prime due ...

Acerbi-Correa e la Lazio vola : 2-1 sull'Udinese e Poker di vittorie per Inzaghi : tra poco il report completo... Cronaca Meglio l'Udinese in avvio, anche se la prima occasione arriva solo al 20' con il calcio di punizione di de Paul deviato in angolo da Strakosha. Dopo la mezz'ora cresce la Lazio , ma la squadra ...

La Lazio torna all'antico : Poker al Genoa : Quarta vittoria consecutiva per la Lazio (compresa quella di giovedì in Europa League) che torna all'antico, ovvero vincere segnando tanti gol. Quattro per l'esattezza al Genoa che fuori casa mostra una difesa colabrodo: erano stati cinque le reti subite in casa del Sassuolo il 2 settembre scorso. Nuova, invece, è la formula che Simone Inzaghi propone per la sua Lazio, una squadra per la prima volta con il doppio centravanti, Immobile e Caicedo. ...

Risultati Serie A 5ª giornata – Roma in caduta libera - prima vittoria del Bologna : Poker Lazio - colpo Udinese : Verdetti importanti nelle tre gare del pomeriggio: continua il periodo no della Roma, sconfitta a Bologna; vittoria per la Lazio sul Genoa, colpo Udinese in casa del Chievo Dopo la vittoria del Napoli sul campo del Torino nel lunch match, il pomeriggio della 5ª giornata di Serie A prosegue con tre incontri che regalano dei verdetti molto importanti. Prosegue il momento no della Roma che subisce la sua seconda sconfitta delle prime 5 gare ...