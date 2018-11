Pillola e dissenteria | cosa accade quando l’intestino non funziona bene

dilei

(Di domenica 4 novembre 2018) Laè considerata uno dei metodi contraccettivi più sicuri, nonostante ciò esistono alcuni fattori che possono diminuirne l’efficacia, fra questi la. Se l’intestino noninfatti, l’azione dellaanticoncezionale può essere ostacolata, mettendo a rischio le donne che non vogliono andare incontro ad una gravidanza indesiderata. Andiamo con ordine: lasi assume tutti i giorni alla stessa ora, a partire dal primo giorno di ciclo sino al termine del blister. In questo modo si avrà una copertura contraccettiva anche nei giorni di pausa in cui compariranno le mestruazioni. L’orario in cui viene presa laè importantissimo. Se viene dimenticata è fondamentale assumerla entro le 12 ore successive, in caso contrario la contraccezione potrebbe essere compromessa ed è necessario utilizzare il profilattico sino ...