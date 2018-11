Piante Solanum | quali sono e come coltivarle

ideegreen

(Di domenica 4 novembre 2018) Lehanno un nome strano che non si sente spesso citare ma in verità,potrete verificare in questo articolo, si tratta dimolto comuni che siamo abituati a vedere nei giardini nostri e altrui,pianta facili da coltivare e che fanno la loro figura, alcunepiù note delle altre ma nessuna di essere ha grandi pretese, anzi. Ecco perché è interessante conoscerle meglio e capire se la loro presenza sul nostro balcone o nel nostro angolo verde potrebbe essere gradita e augurabile. (altro…)Idee Green.