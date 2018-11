Per la manovra 15 giorni a tappe forzate Si parte con il processo a Tria

Tria all'Eurogruppo Per difendere la manovra Ma l'Italia appare isolata : Ma l'asse dei rigoristi, capeggiato da Olanda, AusTria, Finlandia, Lussemburgo e Germania non intende fare sconti all'esecutivo M5S-Lega, come sottolineato dal ministro dell'Economia olandese Wopke ...

Manovra - Tria prepara un'offerta Per Bruxelles : Tria vorrebbe spazzar via dal tavolo ogni ipotesi di intervento coattivo sul debito italiano che giudica assai nefaste per l'economia italiana. Ma la sua è una missione difficilissima. Da una parte ...

Manovra - Bonino : “Non farà ripartire l’economia. Clima da campagna elettorale Permanente” : Questa è una “Manovra da campagna elettorale permanente, non per governare il Paese” Lo ha detto Emma Bonino, parlando con i cronisti a margine del Congresso indetto dai Radicali Italiani. “Questa Manovra è pericolosa, già ci ha portato all’isolamento rispetto ai partner europei. Punta tutto sul debito e la distribuzione in sussidi e spese correnti che non farà ripartire l’economia, che infatti ...

Tutti i numeri della manovra da 37 miliardi - in deficit Per 21 - 8 : Una strategia non condivisa dalla commissione Ue , alla quale Palazzo Chigi e il ministro dell'Economia Giovanni Tria dovranno dare la loro risposta entro il 13 novembre alla richiesta di cambiamento ...

Manovra economica : in arrivo rincari Per le sigarette - stretta anche sui giochi : Tra minori spese e maggiori entrate la nuova Legge di Bilancio che sta per essere varata [VIDEO]totalizza complessivamente 34 miliardi di euro. All'interno di questo importo sarebbero ricompresi tutta una serie di mini - interventi a partire da quelli più classici come il probabile aumento delle sigarette per circa 10 centesimi a pacchetto fino all'abolizione dell'Iri, l'imposta sul reddito delle imprese, che sarebbe dovuta entrare in vigore dal ...

Di Maio : a Natale decreto Per reddito e pensioni. Conte replica a Giorgetti : le risorse ci sono Manovra - i (veri) conti : Il vicepremier: «In Manovra ci sono i soldi, da marzo ci sarà il reddito». Ma il sottosegretario leghista Giorgetti: «Complicazioni attuative non indifferenti»

Manovra - Conte : Risorse sia Per reddito cittadinanza sia riforma pensioni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Di Maio : decreto a Natale Per quota 100-reddito : «Il reddito di cittadinanza, le pensioni di cittadinanza e le pensioni a quota 100 ci sono nella legge di bilancio»: perché «in Manovra ci sono i soldi, c’è la ciccia», ha detto il vicepremier Luigi Di Maio. Perciò «dopo la legge di bilancio, magari a Natale o subito dopo, si fa un decreto con le norme per reddito e pensioni di cittadinanza e riforma della Fornero. Lo faremo con un decreto, non un ddl perché ci vorrebbe troppo e ...

