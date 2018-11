agi

: RT @Agenzia_Italia: Per Gherardo Colombo il carcere è una fabbrica di criminali #carcere #Rebibbia - MariaCabadas : RT @Agenzia_Italia: Per Gherardo Colombo il carcere è una fabbrica di criminali #carcere #Rebibbia - Agenzia_Italia : Per Gherardo Colombo il carcere è una fabbrica di criminali #carcere #Rebibbia - 1979Giorgio : @MaggioreSimona Buongiorno. Perdoni, ma penso che iniziare un lavoro di sensibilizzazione sin dalle scuole (leggasi… -

(Di domenica 4 novembre 2018) A cosa serve il? Per, l'ex pubblico ministero di 'Mani Pulite' che ha indicato la via della galera per tanti 'colletti bianchi' prima di convincersi che fosse molto più efficace parlare nelle scuole che indossare una toga, "è unadi recidiva, più che un mezzo per contenerla". L'affermazione sembra quasi un'ammissione di colpevolezza perché resa alla redazione dei detenuti della terza casa circondariale di Rebibbia che lo hanno intervistato in occasione della prima uscita del mensile 'Beccati a scrivere'. E infatti i 'novelli' cronisti, guidati dall'ex inviato del Tg2 Fabio Venditti, non si lasciano sfuggire l'occasione di metterlo alle strette, come lui sapeva fare molto bene negli interrogatori di quella stagione rivoluzionaria e controversa: ...