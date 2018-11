Pecco Bagnaia è campione del mondo in Moto 2 : Per partire da Chivasso e arrivare fino in Malesia, a Sepang, per diventare campione del mondo la strada è lunga e ricca di imprevisti. Servono talento, coraggio e grande forza di volontà, tutte qualità che Franscesco Bagnaia ha in abbondanza. A Sepang gli è servito soprattutto sangue freddo, per chiudere la partita con Oliveira gli è bastato salir...

Bagnaia Mondiale : la vittoria di Pecco ha più volti : Ed invece, eccolo Campione del Mondo a Sepang, con punti... quando manca ancora la tappa di Valencia alla fine del MotoMondiale. Lui sulla Kalex , il più veloce di tutti i piloti . E con lui la ...

Moto2 - Pecco Bagnaia vicino al titolo mondiale : tutte le combinazioni per festeggiare già in Malesia : Sono trentasei i punti di vantaggio di Bagnaia su Oliveira, il pilota dello Sky Racing Team punta a festeggiare già in Malesia alla fine del mondiale di Moto2, Pecco Bagnaia guida la classifica con 36 punti di vantaggio su Miguel Oliveira. Un vantaggio importante su cui però il pilota dello Sky Racing Team non vuole cullarsi, provando a chiudere i conti già in occasione del Gp della Malesia. Il dodicesimo posto di Phillip Island non ha ...

Moto2 - GP Malesia. Pecco Bagnaia campione del mondo a Sepang se... Tutte le combinazioni : Ecco Tutte le combinazioni che incoronerebbero Pecco campione del mondo della Moto2 in Malesia, tenendo presente che il pilota dello Sky Racing Team VR46 può permettersi un vantaggio di 25 punti dopo ...

Moto2 - GP Aragon. Libere 2 : comanda Marcel Schrotter davanti a Pecco Bagnaia - Alex Marquez 3° : Marcel Schrotter è il più veloce in pista, con il tempo registrato in FP1, ma è Pecco Bagnaia a mostrare il passo migliore. Il pilota della VR46, che domenica correrà il suo centesimo gran premio, ha ...

Moto2 - GP Aragon 2018 : risultati e classifiche prove libere 2. Pecco Bagnaia davanti a tutti - Locatelli quarto : Francesco “Pecco” Bagnaia davanti a tutti al termine delle prove libere 2 del GP Aragon 2018, tappa del Mondiale Moto2. Il leader della classifica generale ha subito battuto un colpo dopo il secondo posto ottenuto nella FP1 e ha timbrato un notevole 1:53.784 confermando di poter lottare per la vittoria ancora una volta dopo il fenomenale successo ottenuto a Misano che gli ha permesso di allungare in campionato. Il piemontese ha ...