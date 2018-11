Pavia | il ministro Centinaio ospite sgradito all' università | E' un

Pavia - l'università invita il ministro leghista Centinaio. Protesta di studenti e professori : "Noi non ci saremo" : L'inaugurazione dell'anno accademico è prevista per il 5 novembre. Lettera al rettore firmata anche dall'Anpi: "Presenza inopportuna, offende gli studenti meridionali che frequentano l'università, non parteciperemo alla cerimonia"