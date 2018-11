Paura a Nocera | uomo si denuda e si masturba davanti ad una ragazza

ilgiornale

(Di domenica 4 novembre 2018) Brutta disavventura quella capitata nel pomeriggio di ieri ad unadiSuperiore. La giovane, mentre percorreva a piedi via Petrosino si è accorta di essere seguita da uno sconosciuto che, ad un tratto, incurante di essere in un luogo pubblico si è abbassato i pantaloni compiendo atti di autoerotismo, senza desistere dal continuare a pedinarla.L'episodio è accaduto intorno alle 19.00. Secondo alcune testimonianze fornite da persone presenti in strada in quel momento, lasarebbe riuscita a mettersi in salvo all'interno di un'attività commerciale della zona. Un"azione provvidenziale questa, tanto che l", capendo di essere stato notato, si è allontanato di corsa.Nonostante tutto, l"individuo non si è arreso ed ha provato a nascondersi nei pressi dell'ingresso di un'abitazione dove è stato nuovamente scoperto. A quel punto, sarebbe fuggito raggiungendo una zona di ...