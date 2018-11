Papà | perché sono nera? A scuola mi chiamano cacca

Il Papa All'Angelus piange i copti uccisi dall'Isis perchè cristiani : Città del Vaticano - uccisi solo perchè cristiani. Il Papa All'Angelus ha rivolto il pensiero all'attentato avvenuto in Egitto alcuni giorni fa, riaprendo la grande questione delle persecuzioni ...

PAPA/ Senza emozioni non c'è ragione - ecco perché Francesco chiede scusa ai giovani - IlSussidiario.net : PAPA Francesco domenica ha concluso il Sinodo dedicato i giovani. Francesco ha chiesto loro scusa per l'errore della Chiesa: dimenticarsi del loro cuore

Il Papa ha spiegato perché Paolo VI e Monsignor Romero meritano di essere santi : Papa Francesco ha proclamato santi Paolo VI e l'arcivescovo del Salvador, Oscar Arnulfo Romero. Dopo la lettura della petizione da parte del cardinale Giovanni Angelo Becciu, sono state recitate le litanie e il Papa ha proclamato santi tutti e sette i beati, mentre la piazza gremita di folla esplodeva in un lungo applauso. "Ad onore della santissima Trinità - ha detto con voce solenne Papa Francesco - per ...

Gli Usa si allontanano dal Papa : Rod Dreher svela perché : Non credo che esista un luogo 'sicuro' per vivere la fede, per sfuggire completamente alle sfide della vita nel mondo post-cristiano. Ma credo che noi laici dovremmo esplorare nuovi modi di vivere la ...

Aborto - perché Papa Francesco ha detto quelle parole così pesanti : Più che le idee - non nuove - di condanna dell'interruzione della gravidanza, hanno sorpreso i toni e il linguaggio: con quel terribile sostantivo, "sicari" riservato a medici e personale clinico che ...

Raptus di follia - Papà getta dal balcone la figlia di 6 anni. È gravissima. Perché lo ha fatto : papà lancia la figlia di 6 anni dal balcone e accoltella il fratello più grande della piccola. Una domenica da incubo in una delle province italiane, precisamente a Taranto, in Puglia, dove un Raptus di follia ha stravolto la quotidianità di un’intera famiglia. Dopo l’ennesimo litigio al telefono con la ex moglie, ha accoltellato al collo il figlio di 14 anni e poco dopo ha lanciato dal balcone del terzo piano la figlia di 6 anni che ...

Ecco perché il film su Papa Francesco di Wim Wender è molto più che un documentario : Arriva al cinema Papa Francesco – Un uomo di parola, il film di Wim Wenders che più che un documentario biografico relativo alla sua figura, vuole essere un viaggio personale in compagnia di Papa Francesco. Gli ideali del Papa ed il suo messaggio sono centrali in questo documentario, che si prefigge di presentare la sua opera di riforma e le sue risposte riguardanti alcune questioni di livello globale. Il film si basa visivamente e ...

Massimiliano Ossini Papà : 'mi do un 7.5 - ma ecco perché perdo qualche punto' : 39enne volto tv, Massimiliano Ossini conduce ogni fine settimana “Mezzogiono in Famiglia” su Rai2, dopo aver passato l'estate in onda grazie a “Uno Mattina Estate”.Intervistato da Oggi, Ossini ha parlato della propria famiglia, a dir poco numerosa visti i 3 figli (Carlotta, Melissa e Giovanni) avuti con l'imprenditrice ascolana Laura Gabrielli.prosegui la letturaMassimiliano Ossini papà: 'mi do un 7.5, ma ecco perché perdo qualche punto' ...

Papa Francesco - un uomo di parola : il film di Wim Wenders spiega perché Bergoglio a molti non piace : Il film di Wim Wenders su Papa Francesco, che sarà proiettato nelle sale italiane questa settimana, è perfetto come la pennellata di un disegno giapponese. Novanta minuti che portano lo spettatore a stare faccia a faccia con il pontefice, impegnato a rimescolare profondamente le carte nella Chiesa cattolica. Perfetto perché partecipando al lungo colloquio con Jorge Mario Bergoglio, arrivato sul trono di Pietro dalla “fine del mondo”, lo ...

Nell'Angelus di ieri PAPA Francesco ha detto che il cristianesimo non cresce per proselitismo, ma per attrazione. Occorre imitare la libertà di Dio nel donarsi.

"Perché il Papa tace?" - Viganò torna all'attacco : L'ex nunzio apostolico a Washington, monsignor Carlo Maria Viganò , torna a parlare dopo la pubblicazione del memoriale sulla pedofilia nella Chiesa con il quale ha accusato il Papa di aver coperto ...

Ecco perché Papa Francesco ha scritto una lettera ai cattolici cinesi : All'indomani dell'accordo siglato tra la Santa Sede e Pechino, il Pontefice ha voluto approfondire e fare chiarezza su alcuni aspetti dell'intesa

Emis Killa Papà : la nuova vita con la figlia e perché ha scelto il nome Perla Blue : perché la figlia di Emis Killa si chiama Perla Blue Prima intervista da papà per Emis Killa. Lo scorso agosto il rapper ha avuto la primogenita Perla Blue dalla compagna storica Tiffany. A Vanity Fair il cantante ha voluto spiegare il motivo della scelta del nome, sicuramente originale e fuori dal comune. “Mi piacciono i […] L'articolo Emis Killa papà: la nuova vita con la figlia e perché ha scelto il nome Perla Blue proviene da ...

Don Pino Puglisi - Papa Francesco a Palermo per i 25 anni dall’assassinio : “Ucciso perché parlava contro la mafia” : Arriverà anche Papa Francesco per ricordare i 25 anni dall’assassinio di don Pino Puglisi. A Palermo c’è attesa per il pontefice. “Dal 1993 a oggi i parroci, le realtà parrocchiali, la chiesa di Palermo, sono stati e sono presenti con lo spirito e il metodo di don Pino Puglisi, mettendosi di traverso alla politica e alla criminalità, oppure ha finito per prevalere un cattolicesimo che non sposta una foglia?”. A porsi la domanda sulle ...