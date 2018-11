Paola Egonu svela la sua omosessualità | Arcigay Bergamo | ' Brava e coraggiosa'

Paola Egonu - dopo l’argento ai mondiali di pallavolo rivela : “La mia fidanzata mi ha dato una lezione - le sconfitte servono” : “È stata la mia fidanzata a farmi capire che le sconfitte fanno male, ma sono lezioni che vanno imparate”. A parlare, dopo il secondo posto ai campionati mondiali femminili di pallavolo del 2018, è l’azzurra Paola Egonu. In una breve intervista, lei stessa si definisce “sintetica” nelle risposte, al Corriere della Sera, l’opposto “più forte al mondo”, si racconta.”dopo l’argento sono ...

Pallavolo – L’amore secondo la Egonu - Paola confessa la sua omosessualità : “la trovo una cosa normale” : Paola Egonu si confessa in un’intervista dopo la medaglia d’argento rimediata ai Mondiali di Pallavolo: l’opposto azzurro rivela un particolare della sua vita privata in maniera inaspettata e naturale “Sono tornata in albergo e ho chiamato la mia fidanzata. Piangevo e lei mi ha consolata, mi ha detto che le sconfitte fanno male, ma sono lezioni che vanno imparate. E che ci avrei sofferto, però, poi, sarei stata ...

Paola Egonu sfonda un altro muro : "Io - il pianto per la sconfitta e la lezione della mia ragazza" : Un'intervista per continuare a stupire, come nel recente mondiale di pallavolo, in cui ha vinto la medaglia d'argento con la Nazionale italiana. Paola Egonu parla al Corriere della Sera della sconfitta e della lezione imparata dalla sua fidanzata. Lo dice come se non fosse un muro da abbattere, lei che i muri a rete è abituata a sfondarli con le sue schiacciate. "Lo trovo normale" afferma la ragazza, 19 anni, nata a Cittadella (Padova) da ...

Paola Egonu/ "Io - discriminata fin da piccola. Al supermercato mi controllavano" (Che tempo che fa) : Ormai conosciuta come stella della pallavolo, Paola Egonu sarà ospite questa sera a Che tempo che fa. Recentemente ha anche ricevuto il Tapiro d'oro da Striscia la Notizia(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:48:00 GMT)

Paola Egonu - star della pallavolo : 'Io simbolo dell'Italia multirazziale?' - come umilia gli anti-Salvini : Per qualche settimana Paola Egonu è stata l'idolo del centrosinistra. Quasi 20 anni, padovana nata da genitori nigeriani, nei giorni del Mondiale di pallavolo è diventa il simbolo dell' Italia '...

Paola Egonu : "Io simbolo della nuova Italia? Non sono pronta per questo peso" : La stella della Nazionale argento ai Mondiali si rituffa nel campionato: «Alle bimbe che vogliono giocare a volley dico: buttatevi e inseguite il vostro sogno»

L'umiltà di Paola Egonu : "Non mi sento un simbolo. Tutte e 14 lo siamo" : Al ritorno in Italia dopo l'impresa quasi sfiorata in Giappone, l'accoglienza riservata a lei e a Tutte le altre azzurre dell'Italvolley è stata da superstar. Ma Paola Egonu, intervistata da La Stampa, non si sente affatto tale:"Superstar io? No, assolutamente. Siamo 14 superstar, Tutte allo stesso modo. Ovvio che sono molto contenta. Ovvio, sono molto contenta perché abbiamo fatto un'impresa, davvero importante per dare ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : Paola Egonu la star del Campionato. Novara punta allo scudetto con la stella dell’Italia : Inizia il campionato di Serie A1 femminile e parte l’assalto di Novara al trono di Conegliano. In testa alla carovana novarese che si appresta ad assediare il fortino veneto c’è proprio lei, la star del Mondiale giapponese, la giocatrice che ha conteso a Boskovic il titolo di migliore pallavolista del globo e che ha saputo conquistare quello di migliore opposta: Paola Egonu. La giovanissima protagonista del Mondiale appena concluso parte già da ...

Volley femminile - Marco Bonitta : “Paola Egonu straordinaria nella semifinale contro la Cina. Giocatrici così ti fanno vincere” : Nei giorni in Giappone che hanno avuto per protagoniste le ragazze italiane del Volley nei Mondiali 2018, i paragoni con la formazione allenata da Marco Bonitta nel 2002 si sono sprecati. Quella squadra, guidata da Elisa Togut (opposto) e dall’eccezionale Leo Lo Bianco in regia, seppe realizzare l’impresa di vincere una rassegna iridata, scrivendo una pagina di storia. La compagine di Davide Mazzanti c’è andata molto vicina, ...