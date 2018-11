Pallavolo – Pm Asci Potenza ancora ko | colpo in trasferta per San Vito Progetto Volley

Pallavolo – Impegno casalingo per la PM Asci Potenza : domenica arriva San Vito Progetto Volley : La PM Asci Potenza alla ricerca del primo successo stagionale contro San Vito Progetto Volley nella sfida del 4 novembre alla Palestra ‘Emilio Caizzo’ Impegno casalingo per la Pm Asci Potenza che domenica 4 novembre ospiterà alla Palestra “Emilio Caizzo” di Potenza San Vito Progetto Volley. La formazione potentina guidata in panchina da coach Massimo Telesca e dal vice Luca Cameriero è alla ricerca della prima ...

Pallavolo - l’Asem Volley Bari batte il PM Asci Potenza 3-1 : L’incontro tra l’Asem Volley Bari ed il PM Asci Potenza finisce a fqvore della squadra barese ASEM Volley Bari – PM Asci Potenza: 3-1 (25-15, 25-23, 27-25, 25-17) ARBITRI: Coscia e Sumeraro. La PM Asci Potenza torna da Bari con una sconfitta sul campo ma non nel morale. Le ragazze dei coach Massimo Telesca e Luca Cameriero hanno ceduto il passo per 3-1 in casa dell’Asem Volley Bari. Primo set vinto dalle padrone di ...

Pallavolo - l’Azimut Modena non lascia scampo a Sora : gli uomini di Velasco trionfano 3-0 : La squadra modenese vince senza soffrire contro Sora, diciassette i punti per Urnaut Si torna in campo al PalaPanini e il pubblico di Modena risponde alla grande, sono 4815 i presenti al “Tempio”. Prima del match il Presidente Catia Pedrini ha dedicato ai 3502 abbonati gialloblù il premio Lega Volley come miglior tifoseria 2017/18, a seguire ha consegnato il premio come miglior centrale a Simone Anzani. l’Azimut Leo Shoes Modena di Julio ...

Pallavolo - il nuovo capitano sarà Tiziana Veglia : eredita la fascia da Vittoria Prandi : In vista del prossimo campionato di serie A1, la società Millenium Brescia comunica che Tiziana Veglia sarà il capitano della stagione 2018-19 Ventisei anni appena compiuti, piemontese, centrale, Veglia è alla seconda stagione in maglia Millenium ed è stata a suon di punti e grinta tra le protagoniste della promozione nel massimo campionato lo scorso anno. Erediterà lei la fascia di capitano da Vittoria Prandi. “Sono orgogliosa e ...