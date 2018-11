Palermo | maltempo fa strage | 10 morti Sterminate due famiglie

Maltempo : Sicilia in ginocchio - 10 morti a Palermo (anche un disperso) : Le piogge torrenziali hanno fatto strage la scorsa notte in provincia di Palermo, dove dieci persone sono morte e una è ancora dispersa. Nove delle vittime facevano parte della stessa famiglia, sorpresa in una villa di Casteldaccia dalla piena del fiume Milicia che ha allagato la casa: sono morti annegati padre, madre, figli e nonni. Tra i corpi recuperati dai vigili del fuoco, quelli di due bambini di 1 e 3 anni, e di un adolescente di ...

Maltempo - alluvioni ed esondazioni a Palermo : 9 persone annegate a Casteldaccia - un morto a Vicari [LIVE] : Tragedia per il Maltempo in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo): 9 persone, tra cui donne e bambini, sono morte in una villa a causa dell’esondazione del fiume Milicia ingrossato dalle piogge cadute ieri. Sul posto vigili del fuoco, Carabinieri, Protezione civile e sanitari del 118. La villa si trova tra i Comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, nei pressi dell’autostrada Palermo-Catania. Nell’abitazione si ...

