Palermo | il fiume Milicia esonda e travolge villetta | 9 morti | anche due bambini

Palermo. Esonda fiume : nove morti : 02.10 nove persone, tra cui donne e bambini, sarebbero morti in una villa nel Palermitano, in contrada Cavallaro a Casteldaccia, per l'Esondazione del fiume Milicia, ingrossato dalle piogge cadute. Altre tre persone che si trovavavano nella villa si sarebbero salvate:un uomo e una bimba erano usciti per comprare dei dolici, mentre una terza persona era fuori dalla casa e ha lanciato l' allarme col cellulare quando l'abitazione è stata sommersa ...