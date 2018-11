Overwatch | Lucio avrà il suo personale brand di cereali | si chiamerà Luci-oh' s

eurogamer

: Overwatch: Lucio avrà il suo personale brand di cereali, si chiamerà Luci-oh #Overwatch - Eurogamer_it : Overwatch: Lucio avrà il suo personale brand di cereali, si chiamerà Luci-oh #Overwatch - infoitscienza : Overwatch, arrivano i cereali di Lucio -

(Di domenica 4 novembre 2018) In occasione della BlizzCon 2018 è stato fatto un annuncio davvero particolare, riporta VG247.Per quanto in molti si fossero chiesti se si trattasse di uno scherzo, magari di un pesce d'aprile un po' anticipato, è tutto vero, potremo realmente fare colazione in compagnia di.Sugli scaffali dei supermercati troveremo infatti idi, e si chiameranno-oh, a ricordare il personaggio del gioco. Nel gioco esiste anche uno spray di-oh's, per cui dopotutto ogni cosa torna.Read more…