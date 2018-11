OUTLANDER - Episodio 4x01 | I Fraser iniziano una nuova vita in America

lostinaflashforward

(Di domenica 4 novembre 2018) I signorisono tornati!Da stasera, infatti, vedremo gli episodi della quarta stagione tratta da Drums of Autumn di Diana Gabaldon. Siete pronti a dare il bentornato a Jamie e Claire?Attenzione: Spoiler!Dove eravamo rimasti:In Giamaica, Jamie e Claire tentano in tutti i modi di salvare il giovane Ian dalle grinfie di Geillis che sta preparando il suo ritorno nel 20° secolo sacrificando il ragazzo.Tra profezie, danze indigene, scontri all'ultimo sangue, scheletri ritrovati e mandati ritirati, isono di nuovo liberi e si rimettono in viaggio sull'Artemis. Durante la navigazione, vengono sorpresi da una tempesta con onde altissime che procura danni alla nave e fa precipitare Claire in mare.Jamie riesce a salvarla prontamente ed entrambi tornano a galla, lasciandosi trasportare da un pezzo di legno. Arrivano fortunatamente in una spiaggia, ma Claire impiega molto tempo a ...