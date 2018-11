Nuova Caledonia resta francese | vincono no con 56 | 4%

Nuova Caledonia - vittoria del No nel referendum per l'indipendenza dalla Francia : 'L'umore dei cittadini di Noumea è abbastanza tranquillo', ha raccontato Catherine Ris, professore di economia dell'Università della Nuova Caledonia ad Al Jazeera. 'I partiti politici e i cittadini ...

La Nuova Caledonia rimarrà francese : Il referendum che si è tenuto oggi nella collettività francese d'oltremare è stato vinto dai contrari all'indipendenza dalla Francia, con il 57 per cento dei voti

Nuova Caledonia : il no verso la vittoria : NOUMEA, 4 NOV - Come previsto dai sondaggi, il no all'indipendenza della Nuova Caledonia dalla Francia si avvia verso la vittoria al referendum. Mentre lo spoglio nell'arcipelago del Pacifico è ...

Nuova Caledonia : affluenza record a urne : ANSA, - NOUMEA, 4 NOV - A un'ora dalla chiusura dei seggi nel referendum sull'indipendenza dalla Francia, quasi i tre quarti dei 174.000 elettori registrati hanno votato in Nuova Caledonia. I seggi si ...

La Nuova Caledonia decide se chiedere l’indipendenza dalla Francia : Nella collettività francese d'oltremare a est dell'Australia si vota con un referendum se staccarsi o meno dalla Francia: le cose da sapere

La Nuova Caledonia è stufa di essere una colonia francese. Forse : Tesoro di biodiversità, la Nuova Caledonia possiede, inoltre, una delle tre barriere coralline più estese al mondo, oltre ad una fauna e una flora endemiche eccezionali, valse all'arcipelago l'...

Oceania : intense scosse di terremoto in Nuova Caledonia - forte sequenza in atto : Intensa sequenza di terremoti a largo della Nuova Caledonia, paura nella notte. Due forti scosse di terremoto sono state registrate oggi, 16 ottobre 2018, esattamente alle 02.28 e alle 03.03...

Terremoti : due forti scosse in Nuova Caledonia [DATI] : Due forti scosse di terremoto sono state rilevate dalla Sala Sismica INGV-Roma in Nuova Caledonia, in mare: un evento magnitudo Mwp 6.6 si è verificato alle 02:28:15 ora italiana ad una profondità di 10 km, e successivamente è stato registrato un sisma magnitudo Mwp 6.8 alle 03:03:44 con medesimo ipocentro. L'articolo Terremoti: due forti scosse in Nuova Caledonia [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Nuova Caledonia - terremoto magnitudo 6.7 : ROMA, 29 AGO - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.7 è stata registrata alle 14:51 ora locale , le 5:51 in Italia, in mare tra la Nuova Caledonia e le Vanuatu, nell'oceano Pacifico ...

Terremoto tra Nuova Caledonia e Vanuatu : osservate “piccole onde di tsunami” : Un Terremoto di magnitudo 7.1 (dati USGS) si è verificato al largo dell’arcipelago francese della Nuova Caledonia, nel Pacifico meridionale, generando un piccolo tsunami. La scossa è stata registrata dall’Istituto geofisico statunitense a 209 km ovest da Ile Hunter ad una profondità di 26,7 km. Il Pacific Tsunami Warning Center ha reso noto che “sono state osservate piccole onde di tsunami“: “Le persone nelle aree ...

Scossa di terremoto magnitudo 6.7 tra Nuova Caledonia e Vanuatu : Un terremoto magnitudo Mwp 6.7 si è verificato in mare, tra le isole della Nuova Caledonia e Vanuatu, alle 05:51:57 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di eventuali danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.7 tra Nuova Caledonia e Vanuatu sembra essere il primo su Meteo Web.

Nuova Caledonia - sisma di magnitudo 6.7 : 7.00 Un forte terremoto di magnitudo pari a 6.7 è stato registrato stamane nell'Oceano Pacifico, tra la Nuova Caledonia e le Vanuatu. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs) il sisma ha avuto epicentro 231 km a est di Tadine,in Nuova Caledonia e ipocentro a circa 25 chilometri di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose, e non è stata emessa ...