Nuoto. Simona Quadarella subito da record italiano nei 1500! Miglior tempo stagionale mondiale per l’azzurra : Neanche il tempo di scendere dal ritiro in altura a Livigno, che per Simona Quadarella è subito record italiano. La tre volte campionessa europea di Glasgow ha deciso all’ultimo di partecipare ad una gara interzonale dell’Acquaniene a Roma al suo arrivo nella capitale e, con 15’44″76 è riuscita a Migliorare il primato tricolore dei 1500 metri stile libero che già le apparteneva. La romana aveva ottenuto il record il 28 ...

Nuoto : Christian Minotti proclamato allenatore dell’anno. Il tecnico di Simona Quadarella ha la meglio su Stefano Morini e su Antonio Satta : Questa “nomination” l’anno scorso diede adito a tante polemiche con Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri in prima linea, per sostenere la causa del proprio tecnico. I fuochi d’artificio fuori dalla vasca non ci sono stati stavolta e la proclamazione del premio “Alberto Castagnetti”, dedicato all’allenatore di Nuoto dell’anno in Italia e giunto alla quinta edizione, è stata decisamente più ...

Nuoto - Simona Quadarella già carica : 'Al lavoro per i Mondiali in Corea. Ledecky? Uno stimolo per migliorare' : ... la 19enne romana, non sembra distrarsi troppo di questa nuova dimensione: dopo una settimana di vacanza in Messico, è tornata ad allenarsi all''Aquaniene Sport Club' di Roma, agli ordini del coach ...