Nuota per 5 mesi e quasi 3mila km e fa il giro della Gran Bretagna

Trentino - esonda il fiume Brenta per il maltempo : a Levico i pesci Nuotano in strada : A Levico, in provincia di Trento, il fiume Brenta è esondato a causa del maltempo che in queste ore sta interessando buona parte del Paese. Nel video, il momento in cui i pesci si trovano nel mezzo della strada e cercano – come sembra – di raggiungere l’acqua più alta. Video Twitter/Strummer L'articolo Trentino, esonda il fiume Brenta per il maltempo: a Levico i pesci nuotano in strada proviene da Il Fatto Quotidiano.

Filippo Magnini/ Investito e ferito a un braccio : incidente stradale per l'ex Nuotatore : Filippo Magnini Investito e ferito a un braccio: incidente stradale per l'ex nuotatore che è stato travolto da una macchina passata con il semaforo rosso(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 09:55:00 GMT)

Milano. Incidente in moto per il Nuotatore Filippo Magnini : Attimi di paura per il nuotatore italiano Filippo Magnini. Il campione di nuoto è stato investito da un’auto a Milano.

Francia - rimpasto governo : all’Ambiente l’ex verde de Rougy e allo Sport ex Nuotatrice. Sondaggi - Macron perde 10 punti : rimpasto nel governo francese: il presidente dell’Assemblea Nazionale francese Francois de Rugy è stato nominato ministro per la Transizione Ecologica al posto del noto ambientalista Nicolas Hulot, che si è dimesso nei giorni scorsi in segno di polemica. Cambio anche nel dicastero dello Sport: l’ex campionessa di nuoto francese Roxana Maracineanu ha preso il posto della dimissionaria Laura Flessel. Il cambio è stato annunciato con un ...

Francia - rimpasto governo : all’Ambiente l’ex verde de Rougy e allo Sport ex Nuotatrice. Sondaggi - Macron perde altri 10 punti : rimpasto nel governo francese: il presidente dell’Assemblea Nazionale francese Francois de Rugy è stato nominato ministro per la Transizione Ecologica al posto del noto ambientalista Nicolas Hulot, che si è dimesso nei giorni scorsi in segno di polemica. Cambio anche nel dicastero dello Sport: l’ex campionessa di nuoto francese Roxana Maracineanu ha preso il posto della dimissionaria Laura Flessel. Il cambio è stato annunciato con un ...

Federica Pellegrini sempre più sexy : settimana di relax per la bella Nuotatrice [GALLERY] : 1/7 Foto Instagram ...