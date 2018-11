Novara | vietare gli abiti succinti non è tutela del decoro cittadino | è repressione

ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 novembre 2018) Ho cugine Italo saudite che mi hanno raccontato come gli imam controllino che le donne, quando sono in pubblico, siano coperte adeguatamente con il velo e le bastonino in caso di parti scoperte. Adall’inizio di novembre è in vigore un regolamento che prevede multe da 100 a 500 euro nel caso si indossinoche turbano il ‘comune senso del pudore’ ovvero ‘’. La regola è stata inserita in un documento volto are ilche vieta anche di sostare davanti a locali, a meno che non si stia in ‘appositi spazi’, di vendere bevande in contenitori di vetro, etc. La misura ha fatto infuriare i gestori dei locali pubblici e dei negozi, che rischiano di perdere la clientela ma anche le latterie, che non potranno più vendere il latte nelle bottiglie di vetro e dovranno reperire altri contenitori. Il documento è stato voluto dall’assessore alla sicurezza ...