Un incidente in contrada Lenzavacche, nel Comune di(Siracusa),è costato la vita a un 34enne finito addosso a unacon la suacicletta. La vittima, elettricista del luogo, è morta poco dopo in ospedale. L'impatto è avvenuto in campagna,fuori dal centro abitato.Non è chiaro se ilciclista abbia urtato lao se sia caduto per cercare di evitarla perdendo il controllo del mezzo. Il bovino appariva "stordito", poi si è allontanato,secondo testimoni. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di(Di lunedì 5 novembre 2018)