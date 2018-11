Niger | un Paese in vendita nel mercato del Sahel

ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 novembre 2018) Vendiamo le migliori cipolle del. Per imparare a piangere più in fretta quando occorre. Vendiamo carne di ottima qualità, troppo cara per le famiglie povere dei quartieri della capitale Niamey. Nel mentre si progetta di costruire una delle macellerie con camere frigorifere più importanti della regione. Vendiamo la sabbia a chiunque voglia installarsi, con garbo, nello spazioiano. Del vento neppure a parlarne: arriva gratuito e dunque si offre a prezzo scontato, secondo le circostanze. È offerto a cittadini e residenti occasionali quasi a ogni stagione dell’anno. Il turismo, lui pure in, è stato spazzato via dalla storia dei rapimenti di occidentali e dai gruppi armati del nord delche della non pace hanno fatto il loro business. Vendiamo migranti ai migliori acquirenti della piazza. Agenzie umanitarie, Ong improvvisate al momento, associazioni, club amatoriali, ...