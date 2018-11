Nick Cave | ' Sento la presenza di mio figlio'

Nick Cave risponde alla fan : "Mio figlio non c'è più - ma sento la sua voce. Gli spiriti dei cari ci guidano nell'oscurità" : Nick Cave, cantautore australiano che ha sempre regalato momenti emozionanti ai suoi fan grazie alle canzoni, questa volta fa commuovere scrivendo una lettera. Proprio così: l'artista, infatti, ha risposto ad una fan che, dopo aver subito la perdita di persone a lei care, spiegava a Cave di sentirsi ancora "in comunicazione" con familiari e amici scomparsi.Il cantante, che nel 2015 ha subito il lutto per il figlio 15enne, ha risposto: "Se ...