huffingtonpost

: Nick Cave risponde alla fan: 'Mio figlio non c'è più, ma sento la sua voce. Gli spiriti dei cari ci guidano nell'os… - HuffPostItalia : Nick Cave risponde alla fan: 'Mio figlio non c'è più, ma sento la sua voce. Gli spiriti dei cari ci guidano nell'os… - Marco94607833 : RT @Corriere: Nick Cave, lettera aperta sul figlio morto: «Lo sento sempre vicino» - elisadalbosco : RT @Corriere: Nick Cave, lettera aperta sul figlio morto: «Lo sento sempre vicino» -

(Di domenica 4 novembre 2018), cantautore australiano che ha sempre regalato momenti emozionanti ai suoi fan grazie alle canzoni, questa volta fa commuovere scrivendo una lettera. Proprio così: l'artista, infatti, ha risposto ad una fan che, dopo aver subito la perdita di persone a lei care, spiegava adi sentirsi ancora "in comunicazione" con familiari e amici scomparsi.Il cantante, che nel 2015 ha subito il lutto per il15enne, ha risposto: "Se amiamo, soffriamo.la presenza di mioin ogni cosa, anche se potrebbe non esserci". Arthurè morto, ancora adolescente, nel luglio 2015 precipitando per circa 15 metri da una scogliera a Brighton, in Inghilterra., qualche giorno fa, ha voluto condividere la lettera di rispostafan su The Red Hand Files, sito web che usa per comunicare col pubblico. L'ammiratrice, originaria degli USA, gli ha scritto: "Ho ...