Netflix punta all' Oscar | tre film debutteranno al cinema prima che in streaming

La Casa di Carta 3 - Netflix dà il via alle riprese : e spunta il personaggio che non ti aspetti Ecco il primo video : L'attesa sta per finire, 'La Casa di Carta' è pronta a tornare con la terza stagione. Netflix ha annunciato l'inizio delle riprese della serie cult che ha letteralmente conquistato il pubblico ...

Netflix punta sul romanticismo e continua nell'espansione europea con nuovi progetti francesi : Netflix prepara l'assalto ai romantici di tutto il mondo.Dopo essere partiti da un thriller politico (House of Cards), aver conquistato spazi nel mondo delle serie animate (BoJack Horseman), sedotto i più giovani (Tredici, Elite) e strappato il cuore dei nostalgici (Stranger Things), Netflix si prepara a conquistare anche l'animo dei più romantici. L'obiettivo è sempre più evidente: "Basta Netflix" come ha recitato una recente campagna ...