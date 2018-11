NCIS 15 e Instinct | oggi non vanno in onda – 4 novembre

ilnotiziangolo

(Di domenica 4 novembre 2018)15 enoninsu Rai 2, domenica 42018. Le due serie Tv crime verranno sostituite dallo Speciale TG2 su Rai 2 sul maltempo per via dei disastri atmosferici avvenuti nelle ultime ore ed ancora in corso.15 eslitteranno di qualche giorno, andando inforse domenica prossima. Cambio di palinsesto per Rai 2: Speciale maltempo con le dirette15 slitterà uno dei suoi appuntamenti più importanti. L’episodio 22, “Due passi indietro”, non verrà trasmesso questa sera come previsto dalla programmazione domenicale dall’emittente. I fan dello show crime con Mark Gibson dovranno attendere ancora una settimana prima di conoscere il destino di Abby Sciuto e Reeves, a cui è stato sparato nella puntata precedente. Rimandato anche il finale di stagione di Instict: l’episodio 13 concluderà la prima stagione, ma non ...