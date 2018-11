Nba | Lakers passano a Portland Vittorie per San Antonio e Houston

Nba - Tyson Chandler dice addio a Phoenix : i Lakers sono già pronti a firmarlo : Tyson Chandler chioccia perfetta per la primissima scelta assoluta, Deandre Ayton. Il piano sembrava perfetto, ma è durato neppure un mese. Dopo aver giocato in tutte le prime sette gare stagionali, ...

Nba 2019 : Joel Embiid trascina Phila e LeBron James i Lakers - Oladipo sconfigge i Celtics - ok gli Spurs con 14 di Belinelli : Si sono giocate otto partite in questa notte di NBA. Come al solito, lo spettacolo non è mancato, con alcune delle franchigie più quotate intente a recuperare terreno dopo un inizio non felicissimo. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli incontri. Primi a scendere in campo, nella partita programmata a orari europei (e non sarà l’ultima, di sabato), sono i Philadelphia 76ers e i Detroit Pistons. Gli uomini della Motor City vengono ...

Risultati Nba – I Lakers non danno scampo a Portland - sorrisi anche per Spurs e Rockets : I Lakers vincono in trasferta sul parquet di Portland, bene anche Indiana e Atlanta che portano a casa il successo contro Boston e Miami Ancora una notte di spettacolo sui parquet oltreoceano. Il divertimento è iniziato nella serata del sabato italiano con la vittoria dei Sixers sui Pistons. I primi a sorridere sono gli Hornets, che hanno trionfato senza fatica contro i Cleveland Cavaliers, per 126-94. I padroni di casa sono stati ...

Nba – LaVar Ball la tocca piano : “i Lakers sono da titolo - dipende dal coach! Posso allenarli io vogliono vincere” : LaVar Ball rifila una velenosa frecciatina a coach Walton: il padre di Lonzo, crede che questi Lakers siano da titolo, ma l’allenatore non faccia girare bene la squadra Tre vittorie e cinque sconfitte, un bottino troppo magro per i Los Angeles Lakers in questo inizio stagione. Soprattutto un ruolino di marcia ben lontano dalle previsioni della offseason, rese alquanto ottimistiche dall’arrivo di LeBron James, non proprio uno ...

Nba risultati : LeBron all'ultimo salva i Lakers - Belinelli 14 nello show Spurs : I Lakers strappano il successo casalingo contro Dallas grazie a un libero di LeBron James a 2' dalla fine, dopo che i Mavs avevano acciuffato con Luka Doncic la prima parità della partita. Tutto ...

Risultati Nba – Curry porta i Warriors alla vittoria - Derrick Rose ‘ne fa 50’ agli Utah Jazz : bene anche Lakers e Spurs : bene gli Spurs di Belinelli, vittorie per i Warriors e i Lakers di LeBron: tutti i Risultati NBA della notte Un altro capitolo della regular season NBA è andato in scena nella notte italiana. Sui parquet dei palazzetti oltreoceano i match scesi in campo sono stati 7, dei quali 2 sono finiti ai supplementari. Sul filo del rasoio è arrivata la vittoria in casa del Nets sui Pistons. Per la franchigia di Brooklyn bene Joe Harris, capace di ...

Nba 2019 : nella notte di Derrick Rose vincono Golden State con 37 di Curry e i Lakers con 29 di LeBron. Belinelli 14 nella vittoria Spurs : Tanti punteggi alti, tante partite tirate e tanto pathos: questi sono i doni dell’appena passata notte NBA. I Golden State Warriors e i Denver Nuggets confermano i loro ottimi bilanci di inizio stagione, trovandosi rispettivamente a quota 7 e 6 vittorie a fronte di una persa. L’uomo della notte è però Derrick Rose, che nel successo dei Minnesota Timberwolves sugli Utah Jazz torna quello dei tempi migliori mettendo a segno 50 punti, ...

Nba - quinto ko per i Lakers di Lebron - bene gli Spurs di Belinelli - Thompson straripante : L'ennesimo ko, il quinto in 7 gare, dei Los Angeles Lakers di Lebron James e il record di punti realizzato da Klay Thompson dei Golden State sono le note più significative delle partite della notte ...

Nba - Bucks ultimi imbattuti - 7-0 - - Butler manda ko LeBron James e i Lakers : ... mandano a libri un nuovo record di franchigia per triple realizzate, ben 19, ed è proprio il tiro dalla grande distanza a fare tutta la differenza del mondo. Il 42.3% dall'arco dei padroni di casa ...

Risultati Nba – LeBron non basta ai Lakers : bene Nuggets - Warriors e gli Spurs di Belinelli : I Los Angels Lakers portano a casa un’altra sconfitta, ko anche Pelicans, Pacers e Heats: i Risultati NBA della notte Nella notte nove sono state le partite scese in campo per la regolar season NBA. Tanti i match capaci di regalare spettacolo tra cui spicca senza ombra di dubbio quella tra Chicago Bulls e Golden State Warriors. Allo United Stadium tanti sono stati i punti messi a segno da entrambe le squadre, per la franchigia in ...

Nba - l'altra Los Angeles corre : i Clippers senza stelle precedono i Lakers e LeBron : 'La difesa vince le partite, è una legge vecchia come il Mondo, questa è la nostra mentalità' ha aggiunto Avery Bradley, uno dei migliori difensori sul perimetro dell'intera Lega. Gli specialisti ...

Nba 2019 - i risultati della notte (28 ottobre) : Belinelli sorride contro i Lakers - Boston batte Detroit. Milwaukee sempre senza sconfitte : Sono nove le partite della notte NBA. Nella Eastern Conference il match più atteso era quello tra Detroit e Boston, con i Celtics che infliggono la prima sconfitta stagionale ai Pistons. Netta vittoria in trasferta della squadra di Brad Stevens, che si impone 109-89 al termine di un match che aveva visto Boston essere già avanti di 21 punti all’intervallo. Diciannove punti di Jaylen Brown e 18, uscendo dalla panchina, per Marcus Morris, ...

Nba : gli Spurs si prendono la rivincita - Lakers battuti in volata : San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers 110-106 Partiamo dalla fine, dagli ultimi 15 secondi scarsi di gara, con i Lakers sotto di tre punti e aggrappati come al solito a LeBron James. Il n°23 riceve la ...