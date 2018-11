Napoli | così De Laurentiis vuole blindare Zielinski

‘Tris’ Mertens ed il Napoli vola - Insigne si prende la squadra sulle spalle : difesa di ‘ferro’ e centrocampo di qualità - così Ancelotti è riuscito a non far rimpiangere Sarri [L’ANALISI] : Si è aperta con il botto l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo il Napoli di Carlo Ancelotti che ha regalato spettacolo nella gara contro l’Empoli. Il grande protagonista è stato l’attaccante Dries Mertens, anzi Tris Mertens. Tripletta per il calciatore belga che è tornato grande protagonista anche in fase realizzativa, continua ad incantare Insigne, il più forte della squadra dal punto di vista qualitativa. ...

Psg - Cavani : “Napoli? Rumors fanno piacere ma il mercato è così” : Edinson Cavani, attaccante del Psg vincitore del Golden Foot 2018 a Montecarlo, ha parlato anche del suo possibile ritorno al Napoli: “Futuro al Napoli? In questi anni di carriera, ho capito che si parla tanto. Mi fa tanto piacere essere qui, mi emoziono tra così tante leggende. Sono davvero orgoglioso di essere qui, il mercato […] L'articolo Psg, Cavani: “Napoli? Rumors fanno piacere ma il mercato è così” proviene da ...

Napoli - 'Arti e Mestieri' : "Così strappiamo i ragazzi alla strada e gli offriamo una nuova vita" : Ora, concluso questo primo percorso formativo, si aprirà un corso di specializzazione e poi arriverà il mondo del lavoro, in cui già sono entrati alcuni ragazzi in contatto con "Arti e Mestieri". "...

Ecosistema urbano - Legambiente : male Roma - Torino - Napoli e Palermo : Su alcuni fronti le politiche ambientali nelle nostre città migliorano anche in modo inaspettato, come nel caso dei rifiuti e dell'economia circolare, su altri, ancora troppi, c'è molto da lavorare. ...

Juventus - Pjanic e le staffilate al Napoli : “così perde tempo” : Miralem Pjanic ha parlato degli obiettivi della sua Juventus, ma ha anche punzecchiato il Napoli ed il bel gioco espresso dai partenopei Miralem Pjanic sta disputando una buona stagione con la sua Juventus. Il calciatore bosniaco ha parlato al Guardian del club bianconero e non solo, ha anche analizzato il bel gioco del Napoli mandando una stoccata ai partenopei: “Mi piace guardare le squadre che giocano bene, che muovono la palla a terra ...

Infortunio Verdi/ Napoli ultime notizie - problema muscolare : “Così mi faccio male” : Infortunio Verdi, Napoli: ultime notizie. problema muscolare per l'ex esterno del Bologna: “Così mi faccio male”, ha detto allo staff medico del club partenopeo(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 22:13:00 GMT)

New York celebra Napoli e nasce il museo della Pizza : che diventa così un’opera d’arte : Gli americani hanno deciso di dimostrare la loro passione per uno dei cibi più famosi del mondo aprendo un vero e proprio museo della Pizza: un’esperienza interattiva e social, che guarda alla tradizione del celebre piatto partenopeo in chiave pop. Chissà cosa ne penseranno i napoletani, di questo amore per la Pizza made in Usa.Continua a leggere

Napoli - la truffa del cieco col motorino : controlli flop - così è possibile farla franca : Che siano ciechi assoluti o gravi ipovedenti per accedere ai benefici e ai sostegni previsti dallo Stato le persone che non godono del bene della vista devono sempre passare dallo studio di un...

«Ladri di bambini» - dilaga la psicosi in provincia di Napoli. Ragazzo disabile rischia linciaggio : Un furgone rosso che si aggira di giorno nel vesuviano. Il mezzo diventa poi bianco nell?agro casertano e in zona giuglianese. Una donna a bordo rapirebbe bambini e fuggirebbe via...

Napoli - Ancelotti : "Gol al 90'? Meglio così...". ADL : "Carlo degno della sua fama" : Carlo Ancelotti non poteva chiedere di più ai suoi: "E' stata una serata di forti emozioni - ammette il tecnico azzurro ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo fatto molto bene per tutta la partita: non ...

De Crescenzo “Napoli più forte dei suoi abitanti”/ Così parlo Bellavista in teatro 34 anni dopo il film : De Crescenzo “Napoli più forte dei suoi abitanti”. "Così parlo Bellavista" in teatro 34 anni dopo l'uscita del film. Felice il noto attore che ha festeggiato i 90 anni di età(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 16:59:00 GMT)

“Perdere Filippo e o’ panaro” : perché a Napoli si dice così? : Il celebre modo di dire è legge nelle situazioni d’incertezza: mai indugiare troppo, altrimenti si rischia di perdere tutto. Il dialetto napoletano ci ricorda il rischio di perdere “Filippo co tutt o’ panaro”: ma da dove deriva questa curiosa espressione? E questo Filippo, soprattutto, chi è?Continua a leggere

Napoli - reparto chiuso per il party. L'ex primario al giudice : 'Fanno tutti così' : Dunque, si è difeso. E lo ha fatto dinanzi al giudice del Tribunale civile, rilanciando in modo formale un concetto che era trapelato nel pieno della bufera che lo ha investito. Siamo ai piani alti ...

