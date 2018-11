Nadal e Djokovic a Gedda dopo l'omicidio Khashoggi? L'esibizione diventa un caso : Amnesty International gli ha chiesto di rinunciare, Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno valutato seriamente la cosa, ma per il momento non si sono cancellati dall’esibizione del 22 dicembre a Gedda, dicono che non se la sentono di rinunciare a un impegno preso oltre un anno fa. E se Roger Federer ha invece fatto a meno del milione di dollari di ingaggio che era stato proposto anche a lui non è propriamente perché ...

Tennis - forfait di Nadal : Djokovic torna numero uno : A pochi minuti dall'inizio della sfida contro Verdasco, è arrivato l'annuncio di Federer circa il forfait dal Masters 1000 di Parigi: "E' da qualche giorno che avverto dolori addominali, soprattutto al servizio. I medici mi hanno consigliato di non giocare. E' stato un anno non facile per me in termini di infortuni. Non sarebbe stato giusto tornare in campo sapendo di non poter dare il massimo". Dunque lo spagnolo, a partire da domani, ...

Tennis - forfait di Nadal a Parigi : Djokovic torna numero uno del mondo : Parigi - Rafael Nadal si è ritirato all'ultimo momento dal Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa di un infortunio all'addome. Il forfait in extremis di Nadal comporta che da lunedì lascerà il trono ...

Masters 1000 Parigi Bercy : forfait di Nadal - Djokovic nuovo numero 1 del mondo : Guida tv: Masters 1000 di Parigi in diretta esclusiva su Sky Sport SKY SPORT UNO Mercoledì 31 ottobre e giovedì 1° novembre dalle 11 alle 23.30 Venerdì 2 novembre ore 14 primo quarto ...

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : forfait di Rafael Nadal - Novak Djokovic numero 1 del mondo da lunedì : La notizia è di quelle che scuote le fondamenta del mondo del Tennis, e non farà di certo piacere a Guy Forget, direttore del Masters 1000 di Parigi Bercy: Rafael Nadal ha annunciato il forfait dal torneo. Lo spagnolo non ha ancora pienamente recuperato dall’infortunio che lo ha messo KO nella semifinale degli US Open contro Juan Martin Del Potro. Il ritiro di Nadal ha due conseguenze: la prima è che, come lucky loser, al suo posto entra ...

ATP Parigi - infortunio per Nadal : lo spagnolo si ritira - Djokovic di nuovo n°1 al mondo : ATP Parigi, dopo Raonic si ritira anche Nadal: in dubbio anche la presenza di Rafa alle ATP Finals di Londra ATP Parigi, nuovo infortunio per Rafa Nadal. Il tennista spagnolo avrebbe dovuto giocare ai sedicesimi di finale del torneo Parigino contro il collega e connazionale Verdasco, ma ha annunciato il forfait anticipato a causa di un problema all’addome. Nadal dunque lascia il Master 1000 di Parigi e Verdasco approda agli ottavi di ...

A Bercy lo sprint per il n.1 fra Nadal e Djokovic - in gara anche Federer Cecchinato e Fognini : ... per la prima volta dopo gli Us Open, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer, il torneo sarà trasmesso in diretta da Sky Sport,. La lotta per il primato di fine anno è di fatto una gara a due fra ...

Tennis - Ranking ATP (22 ottobre) : Nadal resta in testa - Djokovic insegue. Fognini 15° : Un solo cambiamento nella top ten del Ranking ATP, la classifica internazionale di Tennis maschile aggiornata a lunedì 22 ottobre. Lo statunitense John Isner e il bulgaro Grigor Dimitrov si sono invertiti nona e decima posizione. Al comando sempre lo spagnolo Rafael Nadal che difende la sua prima posizione con 7660 punti, 155 in più del serbo Novak Djokovic che nelle prossime settimane potrebbe meditare il sorpasso visto che il mancino di ...

Morte Khashoggi – A rischio il match fra Nadal e Djokovic in Arabia Saudita : ecco tutti i dettagli : La sfida del prossimo 22 dicembre fra Nadal e Djokovic, da disputare in Arabia Saudita, potrebbe essere a rischio cancellazione: la Morte di Jamal Khashoggi rischia di far saltare tutto Il prossimo 22 dicembre, in Arabia Saudita, precisamente a Jeddah, si terrà il King Salman Tennis Championship, un evento di tennis nel quale si affronteranno due grandi nomi del tennis mondiale del calibro Rafael Nadal e Novak Djokovic. L’evento però ...

L'esibizione Djokovic-Nadal in Arabia diventa un caso politico : Quando lo sport diventa politica. Il 22 dicembre Nadal e Djokovic hanno in calendario una , ricca, esibizione a Gedda, in Arabia Saudita. Anche se non un evento ufficiale, sarebbe il primo storico sbarco del ...

Coppa Davis – La frecciatina di Piquè a Federer : “Nadal ci sarà e forse anche Djokovic! Roger non ha mai…” : Gerard Piquè, promotore del nuovo format della Coppa Davis, ha fatto chiarezza sulla presenza dei top player: Nadal ci sarà, Djokovic è in trattativa, mentre su Federer resta qualche dubbio Il format della nuova Coppa Davis, promossa da Kosmos Tennis, azienda di cui Gerard Piquè è uno dei principali azionisti, non sembra aver convinto i giocatori. In una recente conferenza stampa tenutasi a Madrid, il difensore del Barcellona e della ...

Nadal-Djokovic - la battaglia per il numero 1 del ranking sarà al Masters di Parigi : Il serbo, fresco vincitore a Shanghai, rimanda dunque la possibilità di scavalcare Rafa Nadal in vetta alla classifica ATP e tornare numero 1 del mondo dopo due anni. Secondo i media serbi, Nole ha ...

Nuovo ranking ATP - 15/10/2018 : Djokovic avanza e “minaccia” Nadal : Novak Djokovic ha vinto il torneo ATP Masters 1000 di Shanghai vincendo la finale contro Coric e portandosi a ridosso di Nadal in classifica Guadagna una posizione e si porta al numero 2 nel ranking Atp Novak Djokovic fresco vincitore del Masters 1000 di Shanghai. La vetta resta appannaggio dello spagnolo Rafa Nadal, terzo lo svizzero Roger Federer, quarta piazza per Juan Martin Del Potro, quinto il tedesco Alexander Zverev. Per quanto ...

Djokovic e quella voglia di tornare n°1 : “sono un Novak nuovo! Obiettivo? Superare Nadal entro…” : Dopo il successo su Borna Coric nella finale dell’ATP di Shanghai, Novak Djokovic ha svelato di voler diventare numero 1 al mondo entro la fine dell’anno Trentadue Masters 1000, è questo l’incredibile bottino ottenuto in carriera da Novak Djokovic. L’ultimo è arrivato nella finale di Shanghai, grazie al successo in scioltezza ottenuto su Borna Coric, giustiziere di Roger Federer nel turno precedente. In conferenza ...