agi

: #Nadal e #Djokovic a Gedda dopo l'omicidio #Khashoggi? L'esibizione diventa un caso - Agenzia_Italia : #Nadal e #Djokovic a Gedda dopo l'omicidio #Khashoggi? L'esibizione diventa un caso -

(Di domenica 4 novembre 2018) Amnesty International gli ha chiesto di rinunciare, Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno valutato seriamente la cosa, ma per il momento non si sono cancellati dall’del 22 dicembre a, dicono che non se la sentono di rinunciare a un impegno preso oltre un anno fa. E se Roger Federer ha invece fatto a meno del milione di dollari di ingaggio che era stato proposto anche a lui non è propriamente perché l’Arabia Saudita è sempre più sotto pressione da parte della comunità internazionalel’uccisione dello scrittore saudita Jamal Khashoggiessere entrato nell’ambasciata del paese a Istanbul il 2 ottobre. A Natale il Magnifico non accetta impegni extra familiari. “Hanno contattato anche me, ma non voglio giocar lì in quel periodo, quindi per me si è trattato di una decisione molto ...