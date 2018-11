«Mtv Ema 2018» di Bilbao | la volta delle donne

Tutti i vincitori degli Mtv Ema 2018 da Annalisa a Camila Cabello e Nicki Minaj : Sono stati svelati i vincitori degli MTV EMA 2018 che si sono tenuti a Bilbao, in Spagna. Alcuni dei migliori artisti internazionali del momento si sono esibiti sul palco degli MTV EMA, altri si sono presentati per ritirare i premi assegnati. Vincitrice indiscussa della manifestazione musicale è Camila Cabello che, da più nominata dell'edizione, si è aggiudicata il più alto numero di statuette. Il Best Italian Act è invece stato vinto da ...

Una edizione all'insegna delle donne. Sono state loro le protagoniste assolute (e vincitrici) degli Mtv Ema 2018 di Bilbao. Quattro premi alla star americana Camila Cabello (incluso il più prestigioso Best Artist), l'Icon

È Annalisa la vincitrice del ' Best italian act ' degli Mtv Emas 2018. La cantante savonese, unica donna in lizza, ha avuto la meglio su Calcutta, Ghali, Liberato e Shade e si è aggiudicata il premio

MTV EMA 2018 vincitori. Durante la serata di domenica 4 novembre si sono svolti gli MTV Europe Music Awards 2018. I premi hanno celebrato i migliori artisti dell'anno passato e si sono svolti al Bilbao Exhibition Centre di Barakaldo in Spagna condotti da Hailee Steinfeld. Ecco di seguito la lista con tutti i vincitori agli Europe Music Awards 2018.

MTV EMA 2018 dove vedere. Questa stasera domenica 4 novembre si terranno gli attesissimi Europe Music Awards in cui verranno premiati i migliori artisti dell'anno. Consolidato nel tempo come uno degli eventi Musicali più attesi a livello mondiale, questa edizione si terrà alla al Bilbao Exhibition Centre di Barakaldo in Spagna. A condurre la cerimonia ci penserà la star a livello globale Hailee

Annalisa vince il Best Italian Act agli Mtv Ema 2018 : l'annuncio in una videochiamata con Ermal Meta da Bilbao

Annalisa vince il Best Italian Act! La cantante ligure vince la categoria degli MTV EMA dedicata alla musica Italiana superando i voti totalizzati dagli altri 4 artisti nominati nella stessa categoria. Erano Calcutta, Liberato, Annalisa, Ghali e Shade gli artisti in nomination nella categoria Best Italian Act e nelle scorse ore Annalisa ha ringraziato ai fan per il premio finito direttamente nelle sue mani. L'annuncio ufficiale è giunto