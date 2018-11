MotoGp | vince Marc Marquez Valentino Rossi cade a 4 giri dalla fine

MotoGp - Marquez vince in Malesia. Rossi cade : Sepang - In Malesia Marquez ha vinto la sua 9ª gara della stagione ed è salito sul podio insieme a Rins e a Zarco, mentre Rossi ha tagliato il traguardo al 18° posto . Questi numeri però non ...

MotoGp – Dal sorpasso di Rins alla caduta di Rossi - Zarco racconta la gara di Sepang e svela il suo obiettivo : “vincere il titolo Indipendenti” : Johann Zarco commenta la sua prestazione sul circuito di Sepang, il francese dopo il terzo posto nel Gp di Malesia punta dritto al titolo Indipendenti Il Gp di Malesia ha regalato grandi emozioni agli appassionati di MotoGp. Marc Marquez, nonostante si sia già laureato campione del mondo in Thailandia, ha saziato la sua fame di vittorie con l’ennesimo trionfo stagionale, precedendo un sorprendente Alex Rins ed un inatteso Johann ...

MotoGp - Marc Marquez vince il GP della Malesia : Gara stupenda, bravissimo, su uno dei circuiti più faticosi del Mondiale - ha detto Matteo Flamigni, telemetrista di Rossi, ai microfoni di Sky Sport MotoGP -. Quindi a chi diceva che era un pilota ...

MotoGp di Sepang - caduta a 4 giri dal traguardo ferma la fuga di Valentino : vince Marquez : Francesco 'Pecco' Bagnaia ha chiuso al 3° posto, proprio dietro Oliveira, la gara vinta da Luca Marini, fratello di Valentino: campione del mondo, perché manca una gara e il suo vantaggio sul ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Malesia 2018 : risultato e classifica della gara. Marc Marquez vince davanti a Rins e a Zarco. Valentino Rossi (18°) cade quando era in testa - Dovizioso (6°) : Trionfo di Marc Marquez nel GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, campione del mondo in sella alla Honda, ottiene il nono successo stagionale precedendo la Suzuki dello spagnolo Alex Rins e la Yamaha Tech3 del francese Johann Zarco. Una gara amara per i colori italiani: Valentino Rossi, lungamente in testa alla corsa, cade a pochi giri dalla fine in curva-1, dando via libera al successo dell’iberico, ...

Andrea Dovizioso - GP Malesia MotoGp 2018 : “Ho un bel ricordo di Sepang. La Ducati per vincere il Mondiale deve continuare a migliorare” : Giorno di conferenza stampa a Sepang (Malesia), sede del penultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Andrea Dovizioso, reduce dal podio di Phillip Island (Australia), ha rafforzato la sua seconda posizione in classifica e può puntare al bersaglio grosso in questo weekend, tenendo conto dei precedenti che gli sono stati favorevoli: due vittorie nelle ultime due edizioni. La Ducati si esprime alla grande su questo circuito, fatto di grandi ...