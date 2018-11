MotoGP | Valentino Rossi deve smettere? La prestazione di Sepang smentisce i detrattori

MotoGP : Valentino Rossi deve smettere? La caduta a Sepang un brutto colpo ma la prestazione della gara malese smentisce i detrattori : Nell’era social si è abituati a valutare con estrema superficialità. Talvolta basta un titolo di una condivisione Facebook per sparare a zero. Si parla di sport, in questo caso di motociclismo, e sul banco degli imputati c’è Valentino Rossi. Il “Dottore“, a secco di titoli iridati in MotoGP da ormai un decennio, non ne vuol proprio sapere di attaccare il casco e la tuta al chiodo e, nonostante le quaranta primavere siano ...

Valentino Rossi - GP Malesia MotoGP 2018 : “È mancata la ciliegina - ho vissuto un sogno. Che gioia per mio fratello e Bagnaia” : Valentino Rossi ha sognato a lungo la vittoria nel GP di Malesia 2018, è stato in testa nella penultima tappa del Mondiale MotoGP fino a quattro giri dal termine quando il ritorno al successo sembrava davvero a un passo ma poi è clamorosamente caduto proprio sul più bello. La giornata era stata strepitosa fino a quel momento per il Dottore perché suo fratello Luca Marini aveva appena vinto in Moto2 e Francesco Bagnaia aveva conquistato il ...

MotoGP – Jorge Lorenzo adesso ‘difende’ Valentino Rossi : i complimenti del maiorchino per la gara del Dottore a Sepang : Jorge Lorenzo si complimenta con Valentino Rossi dopo la gara del Gp della Malesia nonostante la caduta del Dottore a pochi giri dal termine della gara di Sepang Marc Marquez trionfa ancora: lo spagnolo della Honda ha conquistato il Gp della Malesia, approfittando della caduta di Valentino Rossi a quattro giri dal termine dalla gara di Sepang, regalando al suo team il titolo Costruttori. Una gara complicata per il campione del mondo, ...

MotoGP – Rossi osannato a Sepang nonostante la caduta : quanta foga! Valentino costretto a spintonare un marshal [VIDEO] : I commissari di pista del Gp della Malesia si fiondano su Valentino Rossi: il Dottore costretto a spintonare un marshal Gp della Malesia amaro per Valentino Rossi: il Dottore, autore di una splendida partenza, ha dominato la corsa di Sepang fino al quartultimo giro, quando in Curva 1 è scivolato, dicendo addio ad una vittoria quasi certa, o comunque ad un importantissimo podio. Tanta amarezza per Valentino Rossi che, frustrato e deluso, è ...

MotoGP - Pagelle GP Malesia 2018 : Valentino Rossi spreca - Marquez ringrazia - Dovizioso sparisce - Rins si conferma : Marc Marquez vince anche il Gran Premio di Malesia 2018 ed ancora una volta è il primo della classe in MotoGP. In questa occasione, tuttavia, il campione del mondo ha avuto bisogno del generoso regalo di Valentino Rossi per festeggiare, mentre Alex Rins e Johann Zarco si sono meritati il podio. Andiamo, quindi, a distribuire le Pagelle della gara di Sepang per capire chi può avere un plauso e chi, invece, una tirata d’orecchie. Qualche ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : risultato gara. Valentino Rossi fa sognare - poi cade. Marquez in trionfo : Marc Marquez (Honda) non è minimamente andato in vacanza dopo il suo quinto titolo e vince anche il Gran Premio di Malesia 2018 della MotoGP. Lo spagnolo completa una gara di rincorsa dopo essere scattato dalla settima posizione della griglia (dopo la penalizzazione subita in qualifica) e approfitta della caduta di Valentino Rossi a quattro giri dalla fine, quando si trovava a sei decimi dal pilota di Tavullia. L’alfiere della Honda ...

