MotoGp | Sepang | vince Marquez | Valentino cade a 4 giri dalla fine

MotoGp – Jorge Lorenzo adesso ‘difende’ Valentino Rossi : i complimenti del maiorchino per la gara del Dottore a Sepang : Jorge Lorenzo si complimenta con Valentino Rossi dopo la gara del Gp della Malesia nonostante la caduta del Dottore a pochi giri dal termine della gara di Sepang Marc Marquez trionfa ancora: lo spagnolo della Honda ha conquistato il Gp della Malesia, approfittando della caduta di Valentino Rossi a quattro giri dal termine dalla gara di Sepang, regalando al suo team il titolo Costruttori. Una gara complicata per il campione del mondo, ...

MotoGp di Sepang - caduta a 4 giri dal traguardo ferma la fuga di Valentino : vince Marquez : Francesco 'Pecco' Bagnaia ha chiuso al 3° posto, proprio dietro Oliveira, la gara vinta da Luca Marini, fratello di Valentino: campione del mondo, perché manca una gara e il suo vantaggio sul ...

MotoGp – Marquez - la caduta di Rossi e la vittoria a Sepang : “Vale meritava di arrivare alla fine - ho guidato col cuore” : Marquez si aggiudica il Gp della Malesia: le parole dello spagnolo della Honda al termine della gara di Sepang Marc Marquez trionfa ancora: lo spagnolo della Honda ha conquistato il Gp della Malesia, approfittando della caduta di Valentino Rossi a quattro giri dal termine dalla gara di Sepang, regalando al suo team il titolo Costruttori. Una gara complicata per il campione del mondo, partito dalla terza fila: “partivo dalla terza ...

MotoGp Sepang : Rossi out - trionfa Marquez : Sepang - Marc Marquez è primo al traguardo nel Gp della Malesia. Il pilota della Honda, già campione del mondo, si è quindi riscattato dopo il passaggio a vuoto in Australia ed è stato bravo a risalire dalla settima posizione in partenza, dove era stato relegato a causa di una penalizzazione. Dietro di ...

MotoGp – Rossi osannato a Sepang nonostante la caduta : quanta foga! Valentino costretto a spintonare un marshal [VIDEO] : I commissari di pista del Gp della Malesia si fiondano su Valentino Rossi: il Dottore costretto a spintonare un marshal Gp della Malesia amaro per Valentino Rossi: il Dottore, autore di una splendida partenza, ha dominato la corsa di Sepang fino al quartultimo giro, quando in Curva 1 è scivolato, dicendo addio ad una vittoria quasi certa, o comunque ad un importantissimo podio. Tanta amarezza per Valentino Rossi che, frustrato e deluso, è ...

MotoGp : Rossi cade - a Sepang vince Marquez : Sepang - Marc Marquez trionfa nel Gp della Malesia. Il pilota della Honda, già campione del mondo, si è quindi riscattato dopo il passaggio a vuoto in Australia ed è stato bravo a risalire dalla settima posizione in partenza, dove era stato relegato a causa di una penalizzazione. Dietro di ...

MotoGp – Marquez fortunato - Rins esaltato e Zarco… conservativo : le parole dei top-3 nel parco chiuso di Sepang : Il pilota spagnolo sfrutta la caduta di Valentino Rossi e vince il Gp della Malesia, completano il podio Alex Rins e Johann Zarco Marc Marquez vince il Gp della Malesia, lo fa grazie alla caduta di Valentino Rossi arrivata a pochi giri dalla fine, una scivolata che permette allo spagnolo di tagliare in solitudine il traguardo di Sepang. AFP/LaPresse Nonostante la partenza in sesta posizione, il rider della Honda salta senza problemi i suoi ...

MotoGp Sepang Rossi - peccato : cade a 4 giri dalla fine. Marquez ringrazia : 1° : Fa festa sempre lui, Marc Marquez. La nona vittoria della stagione è una guerra psicologica combattuta a suon di decimi con Valentino Rossi per due terzi di gara: davanti Valentino in fuga, Marc alle ...

MotoGp - Valentino Rossi getta via la vittoria a Sepang : la scivolata in curva 1 costa carissima al Dottore [VIDEO] : In testa dall’inizio alla fine, Valentino Rossi spreca l’occasione di tornare alla vittoria scivolando in curva 1 a pochi giri dalla fine Una vittoria gettata via, un successo che svanisce a pochissimi giri dalla fine, dopo una gara dominata fin dalla partenza. Valentino Rossi non riesce a tagliare per primo il traguardo, rovinando la propria prestazione con un errore in curva 1 che cancella i sogni di gloria del Dottore, ...

MotoGp – Semafori spenti a Sepang : il VIDEO della partenza del Gp della Malesia : Ottima partenza di Valentino Rossi al Gp della Malesia: il VIDEO del via della gara di Sepang E’ partito il Gp della Malesia, ultimo round del trittico asiatico e penultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Dopo i festeggiamenti per i titoli mondiali conquistati da Jorge Martin e Pecco Bagnaia adesso l’attenzione è tutta sui piloti della categoria regina. Ottima partenza di Valentino Rossi, partito dalla seconda ...

MotoGp – Altro che pole! Marquez penalizzato a Sepang : la nuova griglia di partenza del Gp della Malesia : Marc Marquez penalizzato a Sepang: ecco come cambia la griglia di partenza del Gp della Malesia Marc Marquez ha conquistato oggi, in Malesia, la sua 80ª pole position in carriera. Poco dopo i festeggiamenti per aver conquistato la prima casella in griglia di partenza del Gp della Malesia, lo spagnolo della Honda ha però dovuto fare i conti con una pesante penalizzazione inflittagli per aver ostacolato Andrea Iannone (VEDI QUI). Marquez ...

MotoGp – La pioggia si abbatte su Sepang - lo scherzo di Viñales a Valentino Rossi : la scenetta divertente [VIDEO] : Valentino Rossi passeggia sotto la pioggia di Sepang con l’ombrello, Viñales passa di lì e gli tira un divertente scherzetto La giornata di qualifiche del penultimo round del campionato mondiale di MotoGp sul circuito di Sepang è stata condizionata dalla pioggia. Un temporale si è abbattuto sulla pista del Gp di Malesia ritardando il Q2. Mentre la burrasca era in atto, Valentino Rossi e Maverick Viñales si aggiravano per il paddock, ...

MotoGp – Clamorosa penalizzazione per Marquez a Sepang : niente pole per lo spagnolo - Valentino Rossi guadagna una posizione in griglia : Marc Marquez è stato penalizzato di ben 6 posizioni in griglia di partenza, stangata per lo spagnolo per aver ostacolato Iannone in qualifica niente pole position per Marc Marquez a Sepang. Il pilota spagnolo, che dopo le qualifiche del Gp di Malesia aveva segnato il tempo più veloce, dovrà accontentarsi della settima casella in griglia di partenza a causa di una penalizzazione inflittagli dalla direzione gara. Il motociclista della Honda ...

MotoGp – Marquez intrattenitore di bambini : a Sepang Marc balla la Floss Dance coi piccoli tifosi malesi [VIDEO] : Marc Marquez balla nel paddock del circuito di Sepang in compagnia di piccoli tifosi malesi, il pilota Honda si diverte con i suoi baby fan Marc Marquez non è un portento solo sulle pista della MotoGp. Il sorriso dello spagnolo è contagioso ed è un vero e proprio toccasana per i bambini malesi, che si sono radunati intorno a lui prima delle qualifiche sul circuito di Sepang. Il pilota della Honda per intrattenere i piccoli malesi si è ...