MotoGP Rossi | Forse ho sbagliato | peccato | è mancata la ciliegina

MotoGP Malesia 2018 - vince Marquez. Rossi cade a 4 giri dalla fine. La classifica : Il nove volte campione del Mondo rientra in pista e taglia il traguardo in 18esima posizione. Non si ferma il portacolori del team Repsol Honda, che dalla settima casella rimonta fino a salire sul ...

MotoGP - Rossi : «È mancata la ciliegina sulla torta» : SEPANG - ' Peccato, poteva essere la giornata più bella della mia carriera '. Valentino Rossi esprime un po' di rammarico dopo il Gp della Malesia, dove è caduto a 4 giri dalla fine, mentre era al ...

MotoGP - GP Malesia : Valentino Rossi cade a 4 giri dal termine - la vittoria sfuma nel finale VIDEO : Svanisce nel finale, la rimonta vincente nel GP di Malesia di Valentino Rossi: secondo in griglia, il pilota della Yamaha è subito passato al comando della gara . Il Dottore è riuscito a difendere ...

MotoGP Highlights - il VIDEO del GP della Malesia. Vince Marquez - Valentino Rossi dà spettacolo e poi cade : Il GP della Malesia di MotoGP ha vissuto a lungo del duello tra gli acerrimi rivali Valentino Rossi e Marc Marquez. Il 39enne di Tavullia ha disputato la miglior gara della stagione, purtroppo non riuscendo a concluderla con il risultato sperato. In testa sin dalla partenza, il Dottore ha provato la fuga. Vistosi incalzato dalla rimonta dello spagnolo, il centauro italiano ha rischiato il tutto per tutto, scivolando nel corso del quartultimo ...

MotoGP Malesia 2018 - vince Marquez. Rossi cade a 4 giri dalla fine : MotoGp, la classifica completa L'ordine di arrivo Il podio Rivivi la diretta testuale MOTO2, BAGNAIA CAMPIONE DEL MONDO - Francesco Bagnaia , dopo una stagione da record, scrive il suo nome e quello ...

MotoGP – Jorge Lorenzo adesso ‘difende’ Valentino Rossi : i complimenti del maiorchino per la gara del Dottore a Sepang : Jorge Lorenzo si complimenta con Valentino Rossi dopo la gara del Gp della Malesia nonostante la caduta del Dottore a pochi giri dal termine della gara di Sepang Marc Marquez trionfa ancora: lo spagnolo della Honda ha conquistato il Gp della Malesia, approfittando della caduta di Valentino Rossi a quattro giri dal termine dalla gara di Sepang, regalando al suo team il titolo Costruttori. Una gara complicata per il campione del mondo, ...

Marc Marquez - GP Malesia MotoGP 2018 : “Ho guidato di cuore e non di testa. L’errore di Rossi mi ha aiutato” : Un dominio senza fine. Marc Marquez, infatti, vince anche il Gran Premio di Malesia 2018 della MotoGP (clicca qui per la cronaca) e, dopo il ko di Phillip Island, festeggia nel migliore dei modi il suo quinto titolo nella classe regina conquistato a Motegi. Dopo una gara in rimonta, il catalano ha sfruttato la caduta di Valentino Rossi a pochi giri dalla conclusione, per salire sul gradino più alto del podio per la nona volta in questa stagione. ...

MotoGP – Marquez - la caduta di Rossi e la vittoria a Sepang : “Vale meritava di arrivare alla fine - ho guidato col cuore” : Marquez si aggiudica il Gp della Malesia: le parole dello spagnolo della Honda al termine della gara di Sepang Marc Marquez trionfa ancora: lo spagnolo della Honda ha conquistato il Gp della Malesia, approfittando della caduta di Valentino Rossi a quattro giri dal termine dalla gara di Sepang, regalando al suo team il titolo Costruttori. Una gara complicata per il campione del mondo, partito dalla terza fila: “partivo dalla terza ...

MotoGP Sepang : Rossi out - trionfa Marquez : Sepang - Marc Marquez è primo al traguardo nel Gp della Malesia. Il pilota della Honda, già campione del mondo, si è quindi riscattato dopo il passaggio a vuoto in Australia ed è stato bravo a risalire dalla settima posizione in partenza, dove era stato relegato a causa di una penalizzazione. Dietro di ...

MotoGP – Rossi osannato a Sepang nonostante la caduta : quanta foga! Valentino costretto a spintonare un marshal [VIDEO] : I commissari di pista del Gp della Malesia si fiondano su Valentino Rossi: il Dottore costretto a spintonare un marshal Gp della Malesia amaro per Valentino Rossi: il Dottore, autore di una splendida partenza, ha dominato la corsa di Sepang fino al quartultimo giro, quando in Curva 1 è scivolato, dicendo addio ad una vittoria quasi certa, o comunque ad un importantissimo podio. Tanta amarezza per Valentino Rossi che, frustrato e deluso, è ...

MotoGP : Rossi cade - a Sepang vince Marquez : Sepang - Marc Marquez trionfa nel Gp della Malesia. Il pilota della Honda, già campione del mondo, si è quindi riscattato dopo il passaggio a vuoto in Australia ed è stato bravo a risalire dalla settima posizione in partenza, dove era stato relegato a causa di una penalizzazione. Dietro di ...

MotoGP - Pagelle GP Malesia 2018 : Valentino Rossi spreca - Marquez ringrazia - Dovizioso sparisce - Rins si conferma : Marc Marquez vince anche il Gran Premio di Malesia 2018 ed ancora una volta è il primo della classe in MotoGP. In questa occasione, tuttavia, il campione del mondo ha avuto bisogno del generoso regalo di Valentino Rossi per festeggiare, mentre Alex Rins e Johann Zarco si sono meritati il podio. Andiamo, quindi, a distribuire le Pagelle della gara di Sepang per capire chi può avere un plauso e chi, invece, una tirata d’orecchie. Qualche ...

MotoGP Sepang Rossi - peccato : cade a 4 giri dalla fine. Marquez ringrazia : 1° : Fa festa sempre lui, Marc Marquez. La nona vittoria della stagione è una guerra psicologica combattuta a suon di decimi con Valentino Rossi per due terzi di gara: davanti Valentino in fuga, Marc alle ...